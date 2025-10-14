Червената линия в Бюджет 2026: Експерти искат да се сложи край на пилеенето на пари

Трябва да се контролират ръстовете на заплатите в бюджетната и публичната сфера в подготовката на Бюджет 2026. Затова настоя пред БНТ председателят на Общото събрание на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. По думите му от няколко години страната се движи по една траектория, по която ако продължи да се движи, ще падне в пропастта. В края на 2025 г. България ще вземе 19 млрд. лв. нов дълг и отнесено към 200 млрд. лв. БВП, новият дълг ще е 6%, отчете Васил Велев. Това подклажда инфлацията и внася голяма несправедливост, добави той.

Велев посочи, че увеличението на заплатите в МВР, в Министерство на отбраната, в прокуратурата и в съда допълнително затруднява икономиката, която и без това буксува. „Ние сме се върнали назад, защото европейските политики са погрешни и това води до стагнация и отлив на инвеститори в Европейския съюз“, коментира Велев.

Румънски и гръцки сценарий в Бюджет 2026

Според него, ако не се сложи край на увеличението на заплатите в Бюджет 2026, ще се стигне до румънски и гръцки сценарий. „Ако нещо добре работи в страната, това е данъчната ни система. Моля, не пипайте данъчната система“, призова Васил Велев. Той добави, че пари се взимат достатъчно, но трябва да се ограничи пилеенето на средствата. „Имаме пилеене на пари в бюджетната сфера и в набъбналия щаб на държавната администрация и на МВР. Над 50% от заетите в МВР не са на терен – или са в администрацията, или командировани. Това са системи, които плачат за реформи“, коментира Велев.

Бившият социален министър Христина Христова се съгласи с думите на Велев и заяви, че ако се вдигат заплатите в бюджетната сфера, ще доведе до повишаване на данъците и все по-големи заеми. Бюджет 2026 трябва да се направи на база на много големи показатели. Сега ще имаме големи проблеми как да се построи бюджета върху разходната му част, предупреди Христова.

„Могат заплатите да се повишават, но разумно. Сега берем резултатите и плодовете от политическата нестабилност от 2020 г. насам“, изтъкна бившият социален министър. По думите ѝ обичайно е по време на бюджетната процедура да има различни разбирания и искания за Бюджет 2026. Има големи трудности с изпълнение на Бюджет 2025, което може да доведе големи задължения за държавата, добави Христова.

Според нея сега правителството трябва да поеме политическите негативи и да има политическа воля да се погледнат нещата, да се видят какви съотношения и методи има за едно увеличение на заплатите. „2026 е крайният срок и червената линия, която да сложи край на безумното увеличение на заплатите“, категорична бе Христина Христова.

Христина Христова посочи, че данъчната система на България осигуряваше около 40% преразпределение на държавата от БВП. „Трябва конкретика, трябва ред и трябва да се види как на хората в пенсионна възраст се пише намалена работоспособност“, призова още бившият социален министър. Тя изтъкна, че в социалната сфера има много тежък синдром, че за придобити права, много трудно се отнемат.

