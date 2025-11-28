Европейските борси изпращат ноември с нестабилност

Европейските борси започнаха последната търговия за нестабилния ноември с лек спад в котировките. Паневропейският индекс Stoxx 600 започна с повишение, но бързо обърна посоката, като основните борси и сектори отчетоха разнопосочни движения тази сутрин. Водещият за еврозоната индекс Euro STOXX 50 губи 0,06 на сто, но от началото на седмицата е добавил 2,36 на сто към стойността си. За годината бенчмаркът е нараснал с цели 14,97 на сто.

Борсите

Френският CAC 40 е леко надолу с 0,4 на сто, във Франкфурт на Майн германският Dax отстъпва с 0,15 на сто, докато в Милано FTSE MIB губи 0,05 на сто. Единственият борсов параметър на зелено в Европа е лондонският FTSE 100, който добавя 0,14 на сто.

Още: Обрат на европейските борси след отчета на Nvidia

Ноември беше динамичен за акциите на Стария континент, след като опасенията от преувеличени оценки на свързаните с изкуствения интелект компании предизвикваха последователни възходи и спадове. Към тях се добавиха ефектите от изминалия отчетен сезон и несигурността около бъдещата парична политика. Въпреки това глобалните пазари получиха подкрепа през седмицата заради засилващите се очаквания, че Управлението за федералния резерв на САЩ може да понижи лихвите на заседанието си на 9–10 декември, пише БТА.

Инвеститорите следяха отблизо и движението на акциите в отбранителния сектор, докато американските власти продължават да посредничат за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна. Руският президент Владимир Путин заяви в четвъртък, че страната му е готова за „сериозни преговори“. Индексът Stoxx Aerospace and Defense се търгуваше под равнището на предходната сесия.

Индексът Stoxx 600 все пак записа положителен ноември – пети пореден месец на ръст. Акциите от сектор здравеопазване бяха сред най-силните.

Още: Илюзията за безкраен растеж: Ще се спука ли балонът на изкуствения интелект?

Цените на технологичните компании се колебаят, тъй като опасенията от балон, подхранван от изкуствения интелект, и по-високите оценки в САЩ оказаха натиск и върху европейските пазари.