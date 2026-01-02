Доларът започва 2026 г. колебливо, докато на еврото не му е ден

Американският долар отбеляза леко положителен старт на 2026 г. в петък, след като се бори с повечето валути миналата година, докато йената се върна към 10-месечно дъно, тъй като търговците очакваха икономически данни за САЩ, за да прогнозират движенията на лихвените проценти тази година, пише "Ройтерс". Намаляващата се разлика в лихвените проценти между САЩ и други икономики хвърли сянка върху пазарите миналата година, което доведе до рязко покачване спрямо долара за повечето основни валути, с изключение на японската йена.

Какво се отрази на долара?

Притесненията относно фискалния дефицит на САЩ, световната търговска война и загрижеността за независимостта на Федералния резерв се отразиха на долара и тези проблеми вероятно ще продължат и през 2026 г.

Еврото се понижава

Еврото запазва тенденцията от преди празниците и се понижи с 0,2% до 1,1725 долара в първия търговски ден на годината, след като скочи с 13,5% миналата година, докато паундът се купи за последно за 1,3455 долара след ръст от 7,7% през 2025 г.

И двете валути отбелязаха най-стръмните си годишни покачвания от 2017 г. насам. ОЩЕ: Следпразничен обрат в курса на еврото

Слабо движение в търговията в Япония и Китай

Пазарите в Япония и Китай бяха затворени в петък, което доведе до слаб обем на търговия и слабо движение. „Пазарната ликвидност трябва да се подобри следващата седмица заедно с по-пълни данни“, каза Йенс Нервиг Педерсен, валутен стратег в Danske Bank. ОЩЕ: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес