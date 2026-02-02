Човечеството почти е изчезнало преди 900 000 години - биолог разкри какво се е случило

В някакъв момент от далечното минало човечеството може би е било тревожно близо до изчезване. Както пише биологът Скот Травърс в статия за Forbes, генетични данни, публикувани в проучване на Science от 2023 г., показват, че нашите предци са преживели екстремен спад на популацията преди около 900 000 години. Това означава, че малко над хиляда размножаващи се индивида са оцелели повече от 100 000 години. Това е била една от най-тежките популационни кризи за едрите бозайници и е могла потенциално да унищожи човечеството, преди дори да е започнала.

Това твърдение обаче предизвика разгорещен дебат – дали наистина е било събитие, близко до изчезване, или мираж, създаден от ограниченията на генетичния анализ. И така, какво всъщност се е случило и какви събития са довели до него?

Възможната причина за тежката популационна криза за човечеството преди 900 000 години

В проучване от 2023 г. екип от изследователи анализира генетични данни от повече от 3000 съвременни хора от африкански и неафрикански популации. Резултатите показват, че между приблизително 930 000 и 813 000 години ефективният размер на човешката популация (броят на индивидите, предаващи гени на следващото поколение: индивиди, които успешно се размножават) е спаднал до 1280 души - спад от над 98% в сравнение с по-ранните нива.

Освен това резултатите показват, че това ограничение на популацията е продължило повече от 100 000 години, необичайно дълго време за такъв тежък демографски срив. От еволюционна гледна точка това означава, че човечеството е било на ръба на изчезване.

Нещо повече, това „тясно място“ съвпада с период на дълбоки екологични промени: преходът от ранния към средния плейстоцен. През този период, преди около милион години, климатичната система на Земята претърпява драматични промени. Ледените покривки се разширяват, а морските нива спадат, от своя страна екосистемите на Африка и Евразия са многократно унищожавани.

За ранните човешки предци тези промени биха били катастрофални. Източниците на храна са били оскъдни, а местообитанията им – фрагментирани, което е затруднявало оцеляването им значително. Ето защо те не са могли да се възстановят толкова бързо, колкото много видове след краткосрочни пикове.

Генетичното рестартиране съвпада с период, когато вкаменелостите стават оскъдни и неясни и едва по-късно се появяват по-разпознаваеми човешки форми. Някои предполагат, че този спад на популацията може да е послужил като генетично „нулиране“, намалявайки разнообразието и проправяйки пътя за последващи еволюционни иновации.

Това „тясно място“ също така съвпада с оценките за това кога хората са преминали от 48-те хромозоми на други човекоподобни маймуни към 46-те хромозоми, които имаме днес. Макар че самото сливане на хромозоми не ни е направило хора, то значително е улеснило генетичните промени, които биха могли успешно да се разпространят и установят в малка, изолирана популация, отбелязва Травърс.

Наистина ли човечеството е било на ръба на изчезване?

Не всички генетици са убедени, че 900 000-годишното „тясно място“ отразява истинска демографска катастрофа. В последващо проучване през 2024 г., публикувано в списание Genetics, други изследователи твърдят, че данните от проучването от 2023 г. може да са статистически артефакт: модел, създаден от допускания на модела, а не истински спад на населението.

