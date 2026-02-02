В търсене на служебен премиер: Йотова обяви кога започва консултации с партиите

Президентът Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Във вторник (3 февруари) държавният глава първо ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Разговорът с тях ще започне в 11 часа.

След това в президентството ще бъдат приети представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната - Демократична България". Разговорът с тях ще е в 13:30 часа.

Припомняме, че от общо десет души от потенциалните кандидати за служебен министър-председател от т.нар. "домова книга", петима отговориха с "Да" на въпроса на президента Илияна Йотова дали биха застанали начело на новото служебно правителство преди новите предсрочни парламентарни избори през 2026 г.

Новият държавен глава получи съгласия от:

подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров;

заместник-омбудсмана Мария Филипова;

председателя на Сметната палата и бивш служебен премиер Димитър Главчев;

зам.-председателят на Сметната палата Маргарита Николова;

другия зам.-председател на институцията Силвия Къдрева.