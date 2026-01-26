Лайфстайл:

"Два тира с монети на седмица": Как касиерите в търговските вериги допринесоха за евроизацията

26 януари 2026
"На седмица са необходими около два тира монети", каза в сутрешния блок на бТВ изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в последната седмица, в който плащаме в лева. Той поздрави колегите си на първа линия, тъй като през тях е преминала евроизацията. "Това е дело на касиерите и тяхното огромно търпени еи подготовка, както и на всички колеги по веригата, които са отговорни за зареждането на тези търговски вериги с евро", каза Вълканов.

Банкнотите от 200 и 500 евро

Вълканов коментира и случай, в който на жена в София е отказана банкнота от 200 евро.

"На всеки трябва да се приеме плащането, но ако отидете с 500 евро или 200 евро, означава, че 5 и 7 души няма да бъдат обработени след вас", каза Вълканов. 

Според него колегите му в търговската верига са постъпили правилно. 

Той посочи, че в чужбина също няма да приемат 200 еврова банкнота, защото рискът от фалшификация е доста голям. 

Повишението на цените и еврозоната

Експертът обясни, че инфлацията, натрупана до момента, се дължи най-вече на големия пик на цените в 2022 и 2023 г., свързани с ковид кризата, войната в Украйна.

"Проблемът беше засиленото публично говорене, насаждането на страхове, че покрай еврото едва ли не ще се случи някакъв апокалипсис", смята Вълканов. 

Според него обаче в някои сфери на живота цените поскъпнаха

"Най-много растат услугите, транспорта, развлеченията. Това са услугите, които видяха най-съществено повишение на цените", добави още Вълканов. ОЩЕ: "За последно": Финална седмица плащаме и в лева

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
