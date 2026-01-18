Експерти: Ако засечете фалшиво евро, не го харчете, ставате престъпници!

Ако не искат да стават жертва на измами с фалшиви банкноти, е полезно гражданите да се запознаят със защитните символи и знаци – от официалните страници на Европейската централна банка и на БНБ. Това заяви основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова.

"Ако попаднем на банкнота, която ни се струва фалшива, не трябва да се опитваме да я пласираме, а да я предоставим на органите на реда. Те ще я изпратят за проверка в Центъра за анализ към централната банка. Ако банкнотата е истинска, ще ни я върнат. Важно е да подчертаем, че притежаването на фалшиви банкноти и монети, както и съзнателното им прокарване в обращение, представлява криминално престъпление", уточни тя.

Не приемайте надраскани банкноти

И подчерта, че спирането на пътя на фалшивите пари не е отговорност само на гражданите.

"Всички банки и финансови институции, обменни бюра и доставчици на услуги са длъжни да задържат фалшивите банкноти и монети, както и такива, които пораждат съмнение, че са фалшиви и да ги предадат в БНБ в тридневен срок за извършване на експертна оценка", добави Руменова.

Тя коментира и казуса с надрасканите евро банкноти, които циркулират у нас.

"Ако приемете надраскана банкнота, ще загубите съответната сума пари, затова оглеждайте всяка банкнота, която ви подават", предупреди Руменова.

"Съгласно правилата на Европейската централна банка и на БНБ, надраскани банкноти се считат за умишлено повредени. Дори надраскана банкнота бъде предявена на касите на БНБ, тя ще бъде задържана и гражданинът няма да получи нищо срещу нея", коментира тя.

Фалшификатите са малко, основно 20 и 50 евро

Според главния експерт в програма "Сигурност" към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов е било очаквано, че ще има вълна на разпространяване на фалшиво евро, тъй като същото се е случвало и с други държави след влизането им в еврозоната.

Той беше категоричен, че не може да се говори за някакъв пик.

"Статистиката от началото на годината сочи, че на 1 милион банкноти има между 16-18 фалшиви. Това на практика е много малко", обясни експертът.

Данните също така сочат, че 75% от фалшивите банкноти са от 50 и 20 евро.

Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов заяви, че няма изненади в това отношение, а МВР трябва да вземе превантивни мерки – засилена агентурна оперативна работа сред криминалния контингент.

Според него има много служби, които се занимават със защита на паричната и финансово-кредитна система на България – ДАНС, Агенция "Митници", МВР с икономическа полиция, НАП.

Иванов е на мнение, че се разпространяват пари, които са филмови реквизити, като има разлика между това да се използват такива банкноти и фалшиви пари.

"Ако разпространявате неистински парични знаци, престъплението е тежко. Ако се опитате да пробутате хартии с образ на евро и на него пише "реквизит", става дума за измама, където наказанията са доста по-малки", поясни експертът.