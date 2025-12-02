ЕС отлага част от третото плащане за България по ПВУ заради главния прокурор и антикорупционната комисия

Европейската комисия частично одобри третото искане на България за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на 1,6 млрд. евро. Третото искане бе подадено на 1 октомври тази година, след като по втория транш ЕС реши да задържи около 215 милиона евро за страната ни заради липса на реформи в антикорупционната комисия. Все пак 439 млн. евро бяха изплатени по второто искане. Сега Комисията констатира, че България е реализирала 22 реформи и 19 инвестиции в полза на гражданите и предприятията. Тя се е съсредоточила върху ключови области като зеления и цифровия преход, научните изследвания и иновациите, здравеопазването, социалната закрила, устойчивия транспорт и модернизирането на предприятията.

Страната успешно е изпълнила 48 от 50-те етапа и цели, съответстващи на 22-те реформи и 19-те инвестиции, свързани с третото искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост - програмата на ЕК за подкрепа на възстановяването, икономическия растеж и конкурентоспособността на държавите членки след пандемията от Covid-19.

"Тази положителна оценка бележи важна стъпка към изплащането на средства от ЕС в подкрепа на усилията на България за икономически растеж и устойчивост", пише в официалното прессъобщение на ЕК.

Пари заради забрана на нови инсталации за ток от въглища, ВЕИ, привлекателно заплащане за медици

По-конкретно, водещите мерки, обхванати от третото искане за плащане, включват забрана на нови инсталации за производство на електроенергия от въглища или лигнитни въглища, ограничаване на годишните емисии на въглероден диоксид за съществуващите въглищни и лигнитни електроцентрали, възобновяеми източници за производство на електроенергия и съоръжения за съхранение, както и повишаване на привлекателността на професията медицински работник.

Снимка: вицепремиерът Томислав Дончев, БГНЕС

Липсата на орган за борба с корупцията и наказателната отговорност на главния прокурор са пречка

Комисията констатира също, че два етапа - създаването на орган за борба с корупцията и влизането в сила на правни актове, отнасящи се до наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор - не са изпълнени задоволително на този етап.

В резултат на това ЕК предложи временно да отложи част от плащането в съответствие с Регламента за ПВУ. Този подход позволява на държавите членки да се справят с неизпълнените етапи, като същевременно продължават да получават средства за успешно изпълнените етапи и цели.

Според пресслужбата на Министерски съвет страната ни се очаква да получи плащане в размер на 1,47 млрд. евро преди края на годината. "Цялата стойност на плащането се очаква да бъде получена от ЕК след приключването на преговорите по предоговарянето на реформата, свързана с Комисията за противодействие на корупцията. В тази връзка следващата седмица предстои среща на правосъдния министър Георги Георгиев с представители на ЕК", обявиха от правителството.

Следващи стъпки: първо имаме 1 месец, после 6

Комисията вече изпрати предварителната си оценка на изпълнението от страна на България на етапите и целите, необходими за това плащане, на Икономическата и финансова комисия на ЕС, която има четири седмици, за да даде становището си. След това ЕК може да приеме решение за плащане.

Успоредно с това Комисията съобщи на България причините, поради които счита, че два етапа не са изпълнени задоволително. Страната ни има един месец, за да отговори на тази оценка.

Ако след това Комисията все още счита, че етапите не са изпълнени, тя временно ще задържи част от плащането. Задържаната сума ще бъде изчислена по стандартния метод на ЕК, описан в приложение II към ПВУ.

Снимка: финансовият министър Теменужка Петкова, БГНЕС

След това България ще има шест месеца, за да предприеме действия и да отговори на останалите изисквания. След като бъдат изпълнени етапите, останалата част от плащането ще бъде отпусната.

Плащането към България за вече одобрените етапи и цели може да се осъществи след положително становище на Икономическата и финансова комисия и приемане на решение за плащане от ЕК.

Планът за възстановяване и устойчивост на България включва широк спектър от инвестиционни и реформаторски мерки, финансирани с безвъзмездни средства в размер на 6,17 млрд. евро. Средствата по ПВУ и реформите към тях трябва да са изпълнени до август 2026 г. - иначе ще загубим европейското финансиране.

