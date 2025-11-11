Днес България трябва да получи орязаното със стотици милиони второ плащане по ПВУ

Европейската комисия реши да удържи около 215 милиона евро от второто плащане към България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), но останалите близо 439 млн. евро трябва да бъдат получени днес, 11 ноември. Точната сума е 438 607 041 евро (над 857,8 млн. лв.), като съгласно информацията в Министерството на финансите плащането е с вальор 11.11.2025 г., става ясно от писмен отговор на министър Теменужка Петкова. Той е от вчера и е реакция на зададен ѝ въпрос от депутата от ПП-ДБ Радослав Рибарски.

В края на октомври той попита преведена ли е изцяло или частично сумата по второто плащане по ПВУ, както и какви действия се предприемат за финализиране на процедурата.

По-ниска сума заради липса на реформи в антикорупционната комисия

Във времевия интервал между въпроса и отговора вече излезе новината, че ЕК е решила да ореже втората трансакция към страната ни заради неизпълнения на ключовия етап за реформиране на антикорупционната комисия. България очакваше, по думите на управляващите, 653 млн. евро от второто плащане по ПВУ до средата на октомври.

Сега страната разполага с 6 месеца, за да изпълни ключовия етап. От ЕК казват, че продължават активния диалог с властта за осигуряване на необходимата подкрепа.

Снимка: iStock

Заради липса на реформи по отношение на антикорупционната комисия, липса на избран състав и гаранции за независимост на комисията, страната ни е лишена от част от средствата от втория транш. Именно върху това акцентира и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис, който участваше във форума "България на прага на еврозоната" в София на 4 ноември. Ден по-късно стана ясно, че голяма част от средствата са задържани от изпълнителния орган на Европейския съюз.

Все пак до края на годината можем да кандидатстваме за третото плащане.

Средствата по ПВУ и реформите към тях трябва да са изпълнени до август 2026 г. - иначе ще загубим европейското финансиране.

През октомври групата "Обнови Европа" в Европейския парламент (ЕП) призова средствата за България по ПВУ да бъдат изцяло спрени, тъй като делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев според тях е политически мотивирано. То започна именно след акция на антикорупционната комисия: "Следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко": Заместник-кмет на Варна твърди, че е заплашван от шефа на КПК.