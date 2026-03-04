Първи официален трейлър на новия сериал "Ком-Емине" по БНТ1. Ето кога ще гледаме първи епизод (ВИДЕО)

Новият игрален сериал "Ком-Емине", продуциран от Българската национална телевизия, започва на 2 април и ще се излъчва всеки четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1., обявиха от телевизията. Десет туристи и техният водач тръгват по "перлата в короната" на всеки планинар в България – маршрута Ком-Емине. Най-младият е на 18, най-възрастният – на 70 години, и всички те се качват в Балкана със своите тайни, мечти и желание да устоят и стигнат докрай. По пътя ги очакват много приключения, обрати и изненадващи открития за себе си и за другите.

В 12-те епизода участват както популярни актьори, така и нови лица. Атанас Атанасов ще се превъплъти в професор по философия. Александър Кънев ("Порталът", "Тревожност", "Не затваряй очи") ще влезе в образа на успешен влогър. Константин Еленков, известен с театралните си роли в "Одисей", "Без кръв" и много други, ще бъде екстравагантна кинозвезда. Лора Христова ("Порталът", "Братя", "Тревожност") ще изиграе известна манекенка. Участват и току-що завършили и настоящи студенти – Нелли Таукчи, Георгий Иваниадзе, Кая Радичева. Актьорският състав включва още Деси Моралес ("Четвърта власт"), Владимир Ангелов ("Четвърта власт"), когото можем да гледаме и в престижни международни продукции като "Агенцията", Лидия Стефанова – театрална и киноактриса с дългогодишна кариера. В образа на водача Течо ще бъде непрофесионалният актьор Александър Трифонов, който има редица филмови участия зад гърба си, като едно от последните е главната роля във филма "Клопка".

Режисьори са Иван Владимиров ("Кецове", "Чума") и Бойко Боянов ("Клас 90"), които са и съсценаристи заедно с Емил Стефанов и Матей Константинов. Композитор на музиката е Кая Комети. Сериалът е създаден по мотиви от романа на Юлияна Дончева "Пътят".

Снимка: БНТ1

"Ком-Емине" се фокусира както върху красотите на българската природа, така и върху личните истории на туристите. Всички те извървяват маршрута както физически, така и емоционално. Да се откъснат от ежедневието си и да се изправят пред предизвикателство от такъв мащаб се оказва изключително важно за всеки един от тях. Поредица от комични и драматични моменти, умората и удовлетворението се сливат в преживяване, което групата ще носи в сърцата си цял живот – преход, след който никой вече няма да бъде същият.

Сериалът е единствен по рода си в новата история на българското кино – в продължение на два месеца екипът покрива маршрут от над 700 км и заснема едни от най-красивите и труднодостъпни места в България. Изпълнителен продуцент е "Мирамар филм" ("Порталът", "Тревожност"). Основен партньор на продукцията е Българският туристически съюз, който подпомага екипа на всички етапи от реализацията.