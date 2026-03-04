Лайфстайл:

Бивш голмайстор на ЦСКА се вкара в джаза: избягал от Иран с 300 зора

Конфликтът в Близкия изток предизвика много тревожни ситуации между цивилните. Един от тях е и бившият футболист на ЦСКА Дюкенс Назон. В момента той играе за иранския Естеглал от столицата Техеран. Той разказа пред медиите във Франция как едвам е успял да се измъкне от войната, като важна роля за това е изиграл негов приятел, който е част от израелски клуб.

Дюкенс Назон: „Обади ми се мой приятел, който играе в Израел“

Назон, който игра за ЦСКА в периода 2022-2024 г. в момента е част от иранския клуб Естеглал. Той е искал да избяга от конфликта в Близкия изток, но това е станало по трудния начин. Той разказа за премеждията си пред френските медии: „Още в средата на миналата седмица трябваше да съм във Франция, тъй като имам контузия. Назначиха нов треньор на отбора ми и той поиска да ме види. Затова се забавих. В петък вечерта мой приятел, който играе в израелския Бней Сахнин ми се обади.

Дюкенс Назон

„Самолетът потегли, но в един момент спря“

Каза: „Махай се възможно най-бързо от Иран. Тук ни инструктират, че трябва скоро да влизаме в убежищата. Всички се готвят за война. Купих си самолетен билет за събота сутринта. Вече бях на борда, когато приятелят ми от Израел пак се обади: „Братко, в самолета ли си? Сирената за въздушна тревога се включи?“. Отговорих, че тъкмо ще излитаме. Самолетът потегли, но в един момент спря. Пилотът каза, че войната е започнала и няма да летим. Свалиха ни на летището и единствено можеше да се измъкнем с кола. Тръгнахме към Азербайджан. Пътувахме 10 часа и оцеляхме“. Назон вече е във Франция.

Николай Илиев
