Три полета ще приберат сънародниците ни от Дубай, Абу Даби и Оман

Специализирани полети на авиокомпаниите "Гъливеър" и "България Еър", както и на Държавния авиационен оператор са организирани за прибирането на български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман днес и утре, съобшиха от Министерството на транспорта.

Авиокомпания "Гъливеър" получи необходимите разрешителни за изпълнение на полет до летище "Ал Мактум Интернешънъл" в Дубай. Самолетът, който разполага с 326 места, ще превози още днес до София български граждани, заявили предварително желание за завръщане. Списъците се изготвят от Министерството на външните работи.

По-рано тази сутрин самолет Boeing 737 на авиокомпания "България Еър" излетя от летище "Васил Левски" в София към международното летище "Салала Интернешънъл Еърпорт" в Оман. Очаква се утре той да извърши обратен полет и да върне част от сънародниците ни.

Държавният авиационен оператор ще изпълни полет днес до Абу Даби с правителствения самолет, който е с капацитет 90 места.

Министерството на транспорта и съобщенията остава в постоянна координация с компетентните институции и авиокомпаниите, за да бъде осигурено безопасното и своевременно завръщане на всички български граждани, които желаят да се приберат в страната.