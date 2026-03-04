Специалната песен на Тейлър Суифт, която никой не е чувал. Ето на кого е посветена (ВИДЕО)

Селена Гомес разкри любопитна подробност за едно от най-обсъжданите приятелства в поп музиката – това с Тейлър Суифт. По време на участие в подкаста "Friends Keep Secrets" изпълнителката сподели, че песента "Dorothea" от албума "Evermore" (2020 г.) всъщност е посветена на нея. "Dorothea" е за мен", заяви Гомес, допълвайки, че много от моментите, които двете са преживели заедно, са били определящи за живота им – от първите връзки и семейните предизвикателства до любовта, разочарованията и израстването под светлините на прожекторите. "Аз бях на 15, а Тейлър – на 18. Не знаехме какво точно се случва, но никога не сме се гледали по различен начин", споделя Гомес.

В песента Суифт пее за искрено и земно приятелство – за връзка, която остава стабилна въпреки славата и промените. Гомес признава, че всеки път, когато слуша "Dorothea", е впечатлена от начина, по който чувствата са "красиво и изразително" пресъздадени в текста.

"Семейство"

Още по-емоционално е признанието ѝ за неиздадена песен на Суифт, озаглавена "Family" ("Семейство"), написана преди повече от десетилетие. Според Гомес текстът разказва за големите им мечти – нейните амбиции в киното и мечтата на Суифт да пълни стадиони. "Сега и двете неща са се случили за нас", сподели тя за емоциите и подчерта, че вълнението е голямо и едвам спира сълзите си, когато се сеща.

Selena Gomez reveals Taylor Swift wrote a song about their friendship called “Family.”



“Insinuating in the lyrics without quoting it is basically saying ‘You have these amazing dreams. You want to be in movies, like in every crowd. I still see you.’” pic.twitter.com/7IxtL2htXd — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) March 3, 2026

Двете звезди се запознават през 2008 г., когато всяка от тях излиза с брат от семейство Джонас. Оттогава приятелството им продължава вече 17 години, преминавайки през любовни истории, разбити сърца и върхове в кариерата. Вместо да гледат на успеха си като на повод за хвалба, те го приемат като споделено преживяване. Селена подчертава, че разбирателството помежду им е безценно. "Не си казваме: "Виж този успех!". По-скоро си казваме: "Толкова е хубаво, че ме разбираш", споделя Гомес.

Снимка: Getty Images

През годините Селена Гомес и Тейлър Суифт многократно са демонстрирали силната си връзка – подкрепяли са се на наградни церемонии, излизали са заедно на сцена и са били една до друга в най-важните лични моменти, припомнят от "People".