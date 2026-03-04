Специалната песен на Тейлър Суифт, която никой не е чувал. Ето на кого е посветена (ВИДЕО)

Селена Гомес разкри любопитна подробност за едно от най-обсъжданите приятелства в поп музиката – това с Тейлър Суифт. По време на участие в подкаста "Friends Keep Secrets" изпълнителката сподели, че песента "Dorothea" от албума "Evermore" (2020 г.) всъщност е посветена на нея. "Dorothea" е за мен", заяви Гомес, допълвайки, че много от моментите, които двете са преживели заедно, са били определящи за живота им – от първите връзки и семейните предизвикателства до любовта, разочарованията и израстването под светлините на прожекторите. "Аз бях на 15, а Тейлър – на 18. Не знаехме какво точно се случва, но никога не сме се гледали по различен начин", споделя Гомес.
В песента Суифт пее за искрено и земно приятелство – за връзка, която остава стабилна въпреки славата и промените. Гомес признава, че всеки път, когато слуша "Dorothea", е впечатлена от начина, по който чувствата са "красиво и изразително" пресъздадени в текста.
"Семейство"
Още по-емоционално е признанието ѝ за неиздадена песен на Суифт, озаглавена "Family" ("Семейство"), написана преди повече от десетилетие. Според Гомес текстът разказва за големите им мечти – нейните амбиции в киното и мечтата на Суифт да пълни стадиони. "Сега и двете неща са се случили за нас", сподели тя за емоциите и подчерта, че вълнението е голямо и едвам спира сълзите си, когато се сеща.
Selena Gomez reveals Taylor Swift wrote a song about their friendship called “Family.”— Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) March 3, 2026
“Insinuating in the lyrics without quoting it is basically saying ‘You have these amazing dreams. You want to be in movies, like in every crowd. I still see you.’” pic.twitter.com/7IxtL2htXd
Двете звезди се запознават през 2008 г., когато всяка от тях излиза с брат от семейство Джонас. Оттогава приятелството им продължава вече 17 години, преминавайки през любовни истории, разбити сърца и върхове в кариерата. Вместо да гледат на успеха си като на повод за хвалба, те го приемат като споделено преживяване. Селена подчертава, че разбирателството помежду им е безценно. "Не си казваме: "Виж този успех!". По-скоро си казваме: "Толкова е хубаво, че ме разбираш", споделя Гомес.
Снимка: Getty Images
През годините Селена Гомес и Тейлър Суифт многократно са демонстрирали силната си връзка – подкрепяли са се на наградни церемонии, излизали са заедно на сцена и са били една до друга в най-важните лични моменти, припомнят от "People".