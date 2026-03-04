Лайфстайл:

България е страната с най-ниска безработица в еврозоната

България е страната с най-ниска безработица в еврозоната през януари 2026 г. Това показват най-новите сезонно коригирани данни на Евростат - статистическата служба на Европейския съюз. В първия месец, от който страната ни е пълноправен член на еврозоната, безработицата у нас е била на ниво от 3,1 на сто, който е най-ниско от всички страни в целия европейски валутен съюз. 

В ЕС и еврозоната

Сезонно изгладената безработица в еврозоната възлиза на 6,1 на сто през януари 2026 г., което е понижение спрямо 6,2 на сто през декември 2025 г. и 6,3 на сто година по-рано. За ЕС показателят достига 5,8 на сто при 5,9 на сто през предходния месец и 6,0 на сто през януари 2025 година.

По оценка на Евростат общо 12,928 милиона души в ЕС са били без работа през януари, от които 10,770 милиона в страните от еврозоната.

На месечна база броят на безработните е намалял със 185 000 души в ЕС и със 184 000 души в еврозоната. На годишна основа понижението възлиза съответно на 274 000 души в ЕС и на 273 000 души в еврозоната.

След България най-ниско е нивото на безработица в еврозоната в Малта (3,4 на сто) и Словения (3,9 на сто).

Най-висока във валутния съюз е безработицата във Финландия (10 на сто), Испания (9,8 на сто), както и във Франция и Гърция (7,7 на сто)

Младежка безработица

През януари 2026 г. 2,922 млн. млади хора под 25 години са били без работа в ЕС, като 2,352 млн. от тях - в еврозоната.

Младежката безработица в ЕС е 15,1 на сто, което представлява лек спад спрямо 15,2 на сто през декември 2025 година. В еврозоната показателят е 14,8 на сто при 15,0 на сто месец по-рано.

Спрямо декември 2025 г. броят на безработните младежи е намалял с 27 000 души както в ЕС, така и в еврозоната. На годишна база младежката безработица е намаляла с 27 000 души в ЕС, докато в еврозоната е отчетено увеличение с 12 000 души.

 

