Спорт:

27 февруари 2026, 12:22 часа 287 прочитания 0 коментара
Мъри Стоилов след разгрома от Бешикташ: „Целите ни не подлежат на съмнение“

На 22 февруари, в неделя, Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, загуби битката за 4-тото място в турската Суперлига от Бешикташ. „жълто-червените“ загубиха от „черните орли“ с разгромното 0:4 и така сдадоха последната позиция от първенството в южната ни съседка, което дава право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон. След поражението Мъри отправи послание към феновете, с което ги убди, че целият отбор вече е преживял загубата, а целите не се променят.

Мъри Стоилов: „Този мач вече е зад гърба ни“

Ето как Мъри Стоилов се обърна към феновете: „Скъпо семейство „Гьозтепе“, загубата, която преживяхме през уикенда, натъжи всички ни. Но не се спираме на резултата от един единствен мач и не губим времето си в тъга. Този мач вече е зад гърба ни и целта ни е да спечелим мача срещу Еюпспор, който ще играем в събота. Искам да подчертая, че нашите цели и убеждения са напълно ясни и не подлежат на никакви съмнения, както и че все още имаме голям потенциал и желание да постигнем още по-големи успехи.

Станимир Стоилов

„Искаме да видим всички на стадиона в събота“

Както винаги казвам, можем да постигнем това, като работим усилено и се развиваме всеки ден. Нашата вяра е, че ще се развиваме и ще ставаме по-силни, когато ще сме заедно с вас, като ще започнем мача в събота. Искаме да видим всички на стадиона в събота; подкрепата, която ще окажете на нашия отбор, ще бъде най-голямото ни предимство. Всеки от играчите ще се нуждае от подкрепата и вярата на голямата фенска маса на Гьозтепе. Искам да благодаря на всички от семейство "Гьозтепе" за цялата подкрепа, която ми оказаха през целия сезон“.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
