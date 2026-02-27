Левски се разделя с голяма звезда: колко пари ще приберат на „Герена“?

След като до последно не се знаеше дали Левски нямаше да се раздели с една от големите си звезди през зимния трансферен прозорец, то сега изглежда все по-сигурно, че през лятото тя ще напусне. Става въпрос за колумбийския централен защитник Кристиан Макун . Той е несменяем титуляр в състава на Хулио Веласкес, но според колегите от „Мач Телеграф“, е неизбежно да напусне „сините“ след края на сезона.

Цената на Кристиан Макун е 3 милиона евро

Интерес към Макун не липсва и е въпрос на време към „Герена“ да полетят сериозни оферти за него. Като се има предвид, че Левски го привлече като свободен агент, сега ръководството няма да изпусне шанса да направи голяма печалба. Колумбиецът е оценен на 3 милиона евро, което няма как да не е изкушаващо. Бранителят има договор с Левски до края на следващия сезон и това лято изглежда като най-подходящият момент за продажбата му.

Още: В Испания засипаха Веласкес с похвали

В Левски се ндяват вече да са намерили заместник на Макун

Въпросът е дали Левски ще се справи без Макун в защитата. Той и Кристиан Димитров заформиха страхотно партньорство в сърцето на отбраната и в момента „сините“ имат най-малко допуснати голове в Първа лига – 14 в 22 мача. Макун е уникален и по още една причина – той е централен защитник с удобен ляв крак, което много се цени в модерния футбол. На „Герена“ се надяват, че вече са намерили наследник на колумбиеца в лицето на новото попълнение Стипе Вуликич, който също е левичар. В Левски хвърлиха много усилие в търсене на човек, който да замени Макун. Хърватинът беше привлече от Сампдория срещу 300 000 евро и „сините“ се надяват тези пари да са си стрували.

Още: Новият в Левски разкри подробности за себе си: от кой отбор е и кой е идолът му?