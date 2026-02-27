Любопитно:

Световен елит! Лора Христова оглави уникална класация от Зимните олимпийски игри 2026

27 февруари 2026, 11:53 часа 349 прочитания 0 коментара
Младата звезда на българския биатлон Лора Христова затвърди статута си на световен елит след приключването на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина. Родената в Троян състезателка спечели бронзов медал от дисциплината 15 км индивидуално, но се представи изключително достойно и в останалите стартове, като показа изключително постоянство. А това се дължеше най-вече на уникалното ѝ представяне на стрелбището, където на практика бе най-точна от всички състезателки.

Лора Христова е с най-добрата стрелба от целия женски биатлон

След приключването на Игрите стана ясно, че Лора Христова оглавява класацията за най-добра стрелба при дамите. Класацията се формира на база процентна успеваемост в поне 3 от 4 старта на Зимните олимпийски игри, като Христова е с невероятните 95,7% точни попадения. Със същия показател е и финландката Суви Минкинен, която пък спечели бронз в преследването. Двете си споделят първото място за най-добра стрелба за цялата Олимпиада.

Лора Христова

Христова остави зад себе си най-добрите биатлонистки в света

На трето място идва германката Ванеса Фойгт, която спечели бронз в смесената щафета. Нейната успеваемост на стрелбището е 94,3%. Китайката Фанци Мън е четвърта с 94,0%, но тя не успя да отговори на беговото ниво на останалите състезателки, като най-предното ѝ класиране бе 26-то място на 15 км индивидуално. Иначе тя е световна шампионка за девойки, а има и младежка олимпийска титла.

На пето място идва французойката Жулия Симон, която спечели три олимпийски титли и един сребърен медал в Милано/Кортина. Именно Франция бе нацията, която изпъкваше в женския биатлон на Зимните олимпийски игри 2026. Всъщност Лора Христова бе в компанията на две французойки на почетната стълбичка в Италия - шампионката Симон и сребърната медалистка Лу Жанмоно.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Биатлон Лора Христова Зимни олимпийски игри 2026
