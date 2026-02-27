Световен елит! Лора Христова оглави уникална класация от Зимните олимпийски игри 2026

Младата звезда на българския биатлон Лора Христова затвърди статута си на световен елит след приключването на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина. Родената в Троян състезателка спечели бронзов медал от дисциплината 15 км индивидуално, но се представи изключително достойно и в останалите стартове, като показа изключително постоянство. А това се дължеше най-вече на уникалното ѝ представяне на стрелбището, където на практика бе най-точна от всички състезателки.

Лора Христова е с най-добрата стрелба от целия женски биатлон

След приключването на Игрите стана ясно, че Лора Христова оглавява класацията за най-добра стрелба при дамите. Класацията се формира на база процентна успеваемост в поне 3 от 4 старта на Зимните олимпийски игри, като Христова е с невероятните 95,7% точни попадения. Със същия показател е и финландката Суви Минкинен, която пък спечели бронз в преследването. Двете си споделят първото място за най-добра стрелба за цялата Олимпиада.

Христова остави зад себе си най-добрите биатлонистки в света

На трето място идва германката Ванеса Фойгт, която спечели бронз в смесената щафета. Нейната успеваемост на стрелбището е 94,3%. Китайката Фанци Мън е четвърта с 94,0%, но тя не успя да отговори на беговото ниво на останалите състезателки, като най-предното ѝ класиране бе 26-то място на 15 км индивидуално. Иначе тя е световна шампионка за девойки, а има и младежка олимпийска титла.

На пето място идва французойката Жулия Симон, която спечели три олимпийски титли и един сребърен медал в Милано/Кортина. Именно Франция бе нацията, която изпъкваше в женския биатлон на Зимните олимпийски игри 2026. Всъщност Лора Христова бе в компанията на две французойки на почетната стълбичка в Италия - шампионката Симон и сребърната медалистка Лу Жанмоно.

