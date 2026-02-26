Фискалният съвет се произнесе за новия удължителен бюджет

Фискалният съвет (ФС) определя като положителна стъпка ранното приемане на удължителния бюджет от страна на Министерския съвет. Това се казва в позиция на ФС относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Предотвратява несигурност в публичните финанси

Фискалният съвет също така определя като отговорно действие предложението удължителният бюджет да е в сила до приемането на редовния за 2026 година.

Ако Народното събрание го приеме, това предотвратява несигурност в публичните финанси още отсега, дава спокойствие на общините и публичния сектор, както и защитава големите плащания и евросредствата към бизнеса и гражданите, посочват от ФС.

Редом с това решението показва отговорност пред европейските партньори и международните пазари. Фискалният съвет окуражава всяко действие, което води до стабилни публични финанси, се подчертава в позицията.

Вчера финансовият министър Георги Клисурски подчерта, че удължителният закон дава възможност общините да могат да правят по-гъвкави плащания, както и възможност да се сключи споразумение с Европейската комисия по механизма SAFE.

