Спорт:

Фискалният съвет се произнесе за новия удължителен бюджет

26 февруари 2026, 11:44 часа 257 прочитания 0 коментара
Фискалният съвет се произнесе за новия удължителен бюджет

Фискалният съвет (ФС) определя като положителна стъпка ранното приемане на удължителния бюджет от страна на Министерския съвет. Това се казва в позиция на ФС относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Предотвратява несигурност в публичните финанси

Фискалният съвет също така определя като отговорно действие предложението удължителният бюджет да е в сила до приемането на редовния за 2026 година.

Още: Властта прие удължителния бюджет за 2026 г. със срок - до приемането на редовен

Ако Народното събрание го приеме, това предотвратява несигурност в публичните финанси още отсега, дава спокойствие на общините и публичния сектор, както и защитава големите плащания и евросредствата към бизнеса и гражданите, посочват от ФС.

Редом с това решението показва отговорност пред европейските партньори и международните пазари. Фискалният съвет окуражава всяко действие, което води до стабилни публични финанси, се подчертава в позицията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Вчера финансовият министър Георги Клисурски подчерта, че удължителният закон дава възможност общините да могат да правят по-гъвкави плащания, както и възможност да се сключи споразумение с Европейската комисия по механизма SAFE. 

Още: Финансовият министър отправи призив, свързан със заплатите

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
държавен бюджет фискален съвет удължителен бюджет Бюджет 2026
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес