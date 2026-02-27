Еврото отстъпва леко в края на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар днес отстъпва леко, но се задържа над психологическата граница от 1,18 към щатската валута. Неотдавна пък европейската валута достигна максимума си за месец февруари. Като цяло от началото на годината еврото се възползва от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, като имаше най-високия си курс от пет години към нея.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1805 долара или под нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1814 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 20 февруари, когато беше на ниво 1,1754 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2065 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 март 2025, когато слезе до 1,0375 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.