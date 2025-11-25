Студио Actualno:

"Това правителство започва да става опасно за финансовата система": Мартин Димитров заговори за 25-годишен рекорд

"Въобще сегашното управление изглежда изключително непрозрачно, непоследователно и започва да става опасно за финансовата система, защото 25 години имаше всякакви правителства, но никога преразпределението през бюджета, т.е. всички разходи на брутния продукт не са превишавали 40%. Сега отиват на близо 46% и ако броим това, което ще харчат под черта, дори излиза повече. Това означава, че сегашното управление започва да харчи много повече, с 6% повече от всички правителства през последните 25 години".

Това заяви пред БНР Мартин Димитров, депутат от ПП-ДБ и член на Бюджетната комисия: "Управляващите удрят средната класа и малкия и среден бизнес", подчерта още той. 

"Аз съм озадачен, че предлагат Българският спортен тотализатор да се даде на концесия, защото такава мярка не се предлага между първо и второ четене на бюджета. Прави се сериозно обществено обсъждане. Това ми напомня за тази комисия от 27 секунди, която бяха направили скоро, която е символ на методите на работа на това управление - да няма дискусия, да няма дебат, да няма съгласуване, тоест една такава важна промяна се обявява с едномесечни консултации през законопроект, а не се прави набързо за три дена", обясни още той.

По думите му настоящия предложен бюджет 2026 ще удари гражданите с увеличението на данък дивидент, който се удвоява, с увеличението на осигуровките, с увеличението на максималния осигурителен доход, но също така с въвеждането на системи като държавно лицензиран софтуер, който фирмите ще трябва да въвеждат и това ще оскъпи страшно много всичко.

"Ние смятахме, че може би по 1000 лева на малка фирма ще струва така нареченото СУПТО, тоест те въвеждат много допълнителни административни мерки с характер на тормоз върху бизнеса и оттам идва и спадът в развитието", подчерта още опозиционния депутат.

