Японският премиер е против промяна в правилата за наследяване на императорския трон

Първата жена министър-председател на Япония Санае Такаичи заяви, че се противопоставя на промяна в правилата за наследяване на японския императорски трон, които в момента лишават жените от династията от тази възможност, предаде Франс прес.

Тази нейна позиция е най-категоричната по темата досега. Тя идва на фона на засилващи се дебати за бъдещето на императорската приемственост.

Позицията на Такаичи

Още: Япония изчезва: Раждаемостта с рекордно ниско ниво за десета поредна година

Партията на Такаичи постигна убедителна победа на изборите в страната по-рано този месец.

Премиерът заяви пред парламента, че ще се съобрази със заключението на експертна група, според която правото на наследяване на императорския трон трябва да остане за мъжкото потомство на династията.

"Правителството и аз уважаваме това становище", подчерта тя.

Такаичи определи въпроса за преразглеждането на правилата на императорското семейство като "спешен", изразявайки надежда за задълбочаване на дискусиите относно осигуряването на стабилна приемственост.

Още: Япония ще промени отбранителната си стратегия и ще изнася повече оръжия

Като вариант се обсъжда и възможността за приобщаване на далечни роднини от мъжки пол чрез своеобразна форма на "осиновяване", предаде БТА.

Източник: Getty Images

Проблемът с унаследяването на трона

През септември миналата година Япония отбеляза пълнолетието на принц Хисахито – единствения млад мъжки наследник на трона. Той е племенник на император Нарухито и втори в линията за наследяване след баща си.

В Япония императорът няма политическа власт, но институцията има важна церемониална роля. По традиция само мъж може да наследи трона, като според преданието императорската династия води началото си отпреди около 2600 години.

Още: Рекордна изборна победа на управляващата партия в Япония, еуфория на борсата

Според нови проучвания на общественото мнение обаче японците демонстрират значителна подкрепа за възможността жена да се възкачи на трона. По сега действащите правила дъщерята на Нарухито – принцеса Айко, е изключена от наследяването на трона.