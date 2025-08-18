Срещата Тръмп-Путин:

Европейските борси откриха с понижения в очакване на срещата Тръмп-Зеленски

18 август 2025, 12:01 часа 229 прочитания 0 коментара
Европейските борси откриха с понижения в очакване на срещата Тръмп-Зеленски

Водещите борсови индекси на европейските фондови пазари откриха първата за седмицата сесия предимно с понижения, тъй като фокусът е върху срещата между президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, предаде Си Ен Би Си.

Тръмп ще се срещне със Зеленски и европейските лидери по-късно днес, за да обсъдят следващите стъпки за мирно споразумение, въпреки че конкретните предложения все още са неясни.

Още: Изправен само пред лоши опции, Зеленски може да извади силен коз срещу Тръмп

Във Франкфурт DAX се понижи със 110,27 пункта или 0,45 на сто до 24 249,03 пункта към 10:47 часа бълг. време, предаде БТА.

Парижкият CAC 40 се понижи с 39,92 пункта или 0,5 на сто до 7883,54 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 5,19 пункта или 0,06 на сто до 9144,09 пункта.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 е надолу с 0,71 пункта или 0,13 на сто до 552,85 пункта.

Европейските борси стартираха с повишения преди срещата Тръмп–Путин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп фондови борси фондови пазари Володимир Зеленски европейски борси информация 2025
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес