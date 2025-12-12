Любопитно:

Русия рани украински миньори, Ярославъл гори и е блокиран след удара по руската петролна рафинерия (ВИДЕО)

Двама работници във въглищна мина са били ранени при руска въздушна атака на 12 декември, съобщи украинското Министерство на енергетиката. Руски дронове са бомбардирали държавна въглищна мина в продължение на над шест часа през нощта. Според украинското ведомство са регистрирани общо 18 удара. Избухнал е пожар и двама работници са пострадали. Не се съобщава къде точно. Бомбардирани са били и енергийни съоръжения в няколко региона. Части от Одеска, Донецка и Харковска област са останали без електроенергия.

Огромен трафик в Ярославъл след украински удар

Междувременно рафинерията „Славнефт-ЯНОС“ в руския град Ярославъл е в пламъци. Пожарът, за който по-рано съобщиха местни жители, е потвърден от снимки и видеозаписи. Руският опозиционен Telegram канал ASTRA ги анализира и установи, че има заснето видео от улица „Калинина“, на около 3,5-4 км от рафинерията - 3,5 км до входа на рафинерията и около 4 км до приблизителното място на пожара.

„Славнефт-ЯНОС“ вече е била атакувана няколко пъти, като последното нападение е било на 1 октомври. Нефтопреработвателният завод Ново-Ярославски ("Славнефт-ЯНОС") е рафинерия за горива и смазочни материали. По обем на преработката на въглеводороди тя е една от петте най-големи руски рафинерии и най-голямата нефтопреработвателна рафинерия в Централния федерален окръг на Русия.

"ЯНОС" е основният рафиниращ актив на вертикално интегрираната компания "Славнефт", 99,7% от акциите на която се контролират поравно от "Роснефт" и "Газпром".

Атаката срещу нефтопреработвателния завод в Ярославъл доведе до километрични задръствания. Федералната пътна администрация в Холмогори съобщава за затворен участък от магистрала М-8 при входа на Ярославъл, както и за затваряне на част от Московски проспект в града.

Местните власти вече обявиха отмяната на ограниченията в Московски проспект.

Димитър Радев
