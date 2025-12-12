Опасността, която дебне Кобрата в мача с Гасиев

Най-добрият български боксьор Кубрат Пулев ще защитава титлата си на WBA срещу 12 години по-младия руски боец Мурат Гасиев. Битката е в петък вечер в Дубай, а основната опасност, която дебне Кобрата, са удари в брадичката. Поне това смята шведът Ото Валин, който е един от двамата боксьори, побеждавали Гасиев на професионалния ринг. Другият е абсолютният световен шампион Олександър Усик.

Пулев не би искал да поема удари в брадата от Гасиев

Валин вярва, че Пулев не би искал да поеме някой от тези удари на Гасиев в брадата, защото последствията могат да бъдат сериозни. Предимствата на Мурат Гасиев са, че е бърз и удря тежко, като е техничен боксьор. Валин обаче смята, че Гасиев не пуска достатъчно удари към съперника, което е негова слабост. Руснакът обича да подготвя атаките си с по-леки удари, а след това да експлодира. Но ако иска да успее срещу Пулев, ще трябва да е по-агресивен, да се движи и да скъсява дистанцията.

"Гасиев не е най-големият боксьор в тежка категория, но удря тежко. Кубрат не би искал да поеме някой от тези удари в брадата. Може да нокаутира съперниците. Винаги е опасен. Най-силните страни на Гасиев са, че е бърз и удря тежко. Има и хубава техника. Слабостите му са, че не пуска много удари", каза Валин пред "Спортната джунгла".

"Той трябва да атакува повече срещу Пулев и да остане в близост до него. Гасиев обича да подготвя атаките с по-леки удари и после да експлодира. Срещу Пулев трябва да е малко по-агресивен, да движи главата и тялото. Кубрат е по-висок и по-голям. Гасиев ще има нужда да скъси дистанцията", добави още той.

