И Франция може да остане без приет бюджет в края на годината

Франция все още разполага с време да приеме държавния бюджет за 2026 г. до 31 декември, но при необходимост може да бъде одобрено и временно законодателство, което да предотврати блокиране на държавните разходи. Това заяви министърът на икономиката и финансите Ролан Лескюр, цитиран от Ройтерс. Проектобюджетът за 2026 г. в момента се разглежда в Сената, след като през ноември Националното събрание – долната камара на френския парламент – отхвърли част от данъчните му разпоредби.

Готви се компромисен текст

Очаква се Сенатът да гласува в началото на следващата седмица, след което съвместна комисия от двете камари трябва да подготви нов компромисен текст. Той трябва да бъде окончателно приет от Националното събрание до 23 декември.

Правителството на премиера Себастиен Льокорню работи в условията на силно фрагментиран парламент, в който бюджетните дебати доведоха до падането на три правителства, след като президентът Еманюел Макрон изгуби парламентарното си мнозинство на предсрочните избори през 2024 г.

"Убеден съм, че приемането на бюджета преди края на годината е възможно“, каза Лескюр пред журналисти. Ако това не се случи навреме, може бързо да бъде гласувано специално временно законодателство, поясни той.

Такъв закон би позволил на Франция да избегне „американски тип“ спиране на дейността на правителството и би позволил на държавата да поддържа разходите си и събирането на данъци в съответствие с ограниченията, определени в бюджета за 2025 г.

Очаква се Сенатът да одобри вариант на бюджета с по-малко данъчни увеличения, като в същото време ще бъдат необходими допълнителни съкращения на разходите, за да бъде компенсиран по-големият от очакваното недостиг във финансирането на бюджета за социално осигуряване, който долната камара одобри тази седмица.