Европейските борси са в зелено в началото на седмицата

20 октомври 2025, 14:15 часа 260 прочитания 0 коментара
Индексите на водещите европейски фондови пазари са на зелена територия в днешната ранна търговия след няколко бурни дни, в които инвеститорите анализираха данните за измами с кредити, отпуснати от регионалния банки в САЩ, предаде БТА.

Във Франкфурт DAX нарасна с 259,11 пункта или 1,09 на сто до 24 090,1 пункта към 11:01 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 наддаде с 55,05 пункта или 0,67 на сто до 8229,25 пункта.

Лондонският FTSE 100 добави 48,42 пункта или 0,52 на сто достигайки 9402,99 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се увеличи с 0,78 на сто до 570,68 пункта.

Европейските борси са на път да заличат седмичните си печалби

