Войната в Украйна:

Европейските борси са на път да заличат седмичните си печалби

17 октомври 2025, 12:04 часа 165 прочитания 0 коментара
Европейските борси са на път да заличат седмичните си печалби

Индексите на европейските фондови пазари регистрират спад в днешната ранна търговия и могат да отбележат най-големия си дневен спад от шест седмици, тъй като нови опасения за състоянието на банките в САЩ удариха глобално банковия сектор, предадоха Ройтерс и БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 530,21 пункта или 2,18 на сто до 23 741,98 пункта тази сутрин българско време.

Парижкият CAC 40 спадна със 75,62 пункта или 0,92 на сто до 8112,97 пункта.

Още: Европейските борси стартираха разнопосочно

Лондонският FTSE 100 загуби 148,37 пункта или 1,57 на сто достигайки 9287,72 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 1,66 на сто до 562,18 пункта.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Средно акциите на банките в Европа се понижиха с 2,4 на сто, като най-големите загуби отчетоха Deutsche Bank, Barclays и BNP Paribas.

Още лоши новини за американските банки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
фондови борси фондови пазари американски банки европейски борси информация 2025
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес