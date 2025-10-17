Европейските борси са на път да заличат седмичните си печалби

Индексите на европейските фондови пазари регистрират спад в днешната ранна търговия и могат да отбележат най-големия си дневен спад от шест седмици, тъй като нови опасения за състоянието на банките в САЩ удариха глобално банковия сектор, предадоха Ройтерс и БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 530,21 пункта или 2,18 на сто до 23 741,98 пункта тази сутрин българско време.

Парижкият CAC 40 спадна със 75,62 пункта или 0,92 на сто до 8112,97 пункта.

Лондонският FTSE 100 загуби 148,37 пункта или 1,57 на сто достигайки 9287,72 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 1,66 на сто до 562,18 пункта.

Средно акциите на банките в Европа се понижиха с 2,4 на сто, като най-големите загуби отчетоха Deutsche Bank, Barclays и BNP Paribas.

