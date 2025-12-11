Федералния резерв на САЩ намали основната лихва за трети пореден път

Управлението за федерален резерв на САЩ намали основната си лихва за трети пореден път с 0,25 процентни пункта (25 базисни пункта), обяви американската централна банка след края на двудневното си заседание по паричната политика. Така референтният краткосрочен лихвен процент на Фед спада до диапазона 3,50 и 3,75 на сто. Решението е взето от Федералния комитет по операциите на открития пазар с 9 на 3 гласа.

Разногласия във Фед

Назначеният през септември от президента Доналд Тръмп член на Стивън Майрън се е обявил за по-голямо намаление – с 0,50 процентни пункта, също както бе поискал и на предишното заседание на Фед, докато президентите на клоновете на банката в Канзас Сити и Чикаго - Джефри Шмид и Остан Гулсби са гласували за запазване на досегашните лихвени нива.

Заедно с решението бяха публикувани и прогнози за лихвените нива на членовете на Фед.

Наред с двамата членове на Фед, гласували против намалението на лихвите днес, четирима други участници в заседанието без право на глас са изразили „леки несъгласия“ с решението. Седем членове на Федералния комитет по операциите на открития пазар са посочили, че не желаят понижения на лихвите през 2026 година.

В заседанията участват 19 души, от които 12 имат право на глас.

По отношение на икономиката на САЩ, Комитетът повишава колективната си прогноза за растеж през 2026 г. до 2,3 процента, с половин процентен пункт повече, отколкото очакваше през септември. Очакванията за инфлацията са тя да се запази над целта на Фед от 2 процента до 2028 г.

Банката обяви също и че ще възобнови покупките на държавни ценни книжа, започвайки с облигации на стойност 40 милиарда долара, считано от петък. Оттам нататък се очаква покупките да „останат на високо ниво в продължение на няколко месеца“, а след това вероятно ще бъдат „значително намалени“.