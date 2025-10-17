Измами с кредити в две американски банки разтърсиха пазарите

Регионални банки в САЩ претърпяха сериозни трусове заради разкрития за измами по заемите, отпуснати към фондове, инвестиращи в затруднени търговски ипотеки, което води до срив на акциите им и поражда опасения за състоянието на банковите портфейли с кредити. Банките Zions Bank и Western Alliance Bank обявиха, че са били жертва на измама от кредитополучатели, които не са предоставили адекватни обезпечения по получените от тях кредити, което увеличи опасенията за скрити проблеми и в други банки, пише в. "Файненшъл таймс".

Срив на банковите акции

След тези разкрития, акциите на тези банки се сринаха - с по над 10 на сто. Това доведе до спад и при други регионални банки, както и до спад на индекса KBW Regional Banking Index, отразяващ представянето регионални или спестовни банки, с над 6 на сто - най-големият му дневен спад от няколко месеца.

Още: Европейските борси са на път да заличат седмичните си печалби

Инвеститорите продават акции на регионални банки в паника, дори преди да има ясни отговори за мащаба на проблемите. Това е подобно на поведението по време на банковата криза през 2023 г., когато Silicon Valley Bank внезапно се срина.

Спадът на регионалните банки повлия и на по-широкия американски фондов пазар, като широкият индекс S&P 500 спадна с 0,6 на сто, тъй като финансовият сектор дърпа надолу целия пазар.

В същото време големите банки като JPMorgan Chase и Citigroup изглежда са по-стабилни и диверсифицирани, но инвеститорите остават предпазливи.

Още: Кристин Лагард коментира дали френските банки са източник на риск за еврозоната

Има засилени опасения за качеството на кредитите в частния пазар и банковия сектор, особено при по-малките регионални банки. Това води до несигурност и паника сред инвеститорите, които предпочитат да продават акции, докато не се изясни ситуацията.

Заради притесненията за регионалните банки, както и от нарастващото търговско напрежение между САЩ и Китай, доходността на двегодишните държавни облигации спадна до най-ниското си ниво от септември 2022 г. - до 3,41 на сто.

Проблемните банки

Базираната в щата Юта Zions Bank, притежаваща около 89 милиарда долара активи, обяви в сряда, че ще направи провизия от 60 милиона долара, след като е отчела "явни неправомерни представяния и неизпълнение на договори" по два търговски кредита, свързани с двама кредитополучатели.

Още: Най-големите банки в САЩ издържаха ежегодния "стрес тест" на Фед

Банката също така съобщи, че е открила "други нередности, свързани с кредитите и обезпеченията" и е започнала съдебен процес в щата Калифорния срещу получателите на заема.

Отделно, Western Alliance Bank обяви вчера, че е започнала съдебен процес за измама от страна на свой кредитополучател, който не е предоставил обезпечение за заемите.

Western Alliance Bank търси възстановяване на около 100 млн. долара по лош заем, според данни на анализатори от банка Citi.

Western Alliance Bank, която разполага с около 87 милиарда долара активи, заяви, че "критичните активи" (кредити с ранни признаци на проблеми) са по-малко на брой в сравнение с 30 юни 2025 г. и потвърди своята прогноза и перспектива за годината.

Реакцията на пазара изглежда е "преувеличена", тъй като проблемните кредити на Western Alliance Bank и Zions Bank представляват съответно едва 1,6 и 1,1 на сто от техния капитал, отчитат анализатори от "Джефрис", посочва "Файненшъл таймс".