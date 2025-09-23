Войната в Украйна:

Европейските борси стартираха с повишения, подкрепени от рекорди на Уолстрийт

23 септември 2025, 13:10 часа 167 прочитания 0 коментара
Европейските фондови пазари откриха днешната сесията с печалби, след като новите рекордни стойности на индексите на Уолстрийт подсилиха настроенията на инвеститорите, предаде БТА.

В САЩ технологичният сектор беше във фокуса на вниманието, след като Nvidia обяви, че ще инвестира 100 милиарда долара в ОpenAI. Партньорството има за цел изграждането и внедряването на системи на Nvidia със захранвани с мощност от най-малко 10 гигавата за центрове за данни за изкуствен интелект, които ще се използват за обучението и управлението на следващото поколение модели на ОpenAI.

Във Франкфурт DAX се повиши с 0,6 на сто до 23 662 пункта, а Euro Stoxx 50 – с 0,3 на сто до 5457 пункта.

В Париж CAC 40 нараства с 0,96 на сто до 7905,29 пункта, а в Мадрид IBEX 35 е нагоре с 0,38 на сто до 15 137,9 пункта.

В Лондон FTSE 100 отчита повишение с 0,16 на сто до 9241,26 пункта, а в Цюрих SMI добавя 0,08 на сто до 12 133,94 на сто.

Пламен Иванов
