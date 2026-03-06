Спорт:

Еврото е със значителна промяна в курса през седмицата

06 март 2026, 9:26 часа 395 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар се задържа близо до психологическата граница от 1,16 към щатската валута, но е значително по-нисък от нивото преди седмица, когато се движеше около равнището от 1,18. Основен фактор през седмицата бе засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това от началото на годината еврото се възползваше от слабата щатска валута и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1612 долара или близо до нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1618 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 3 март, когато беше на ниво 1,1568 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 февруари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,925 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 март 2025, когато беше 1,0742 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

 

