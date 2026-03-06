Пълен хаос при Платинените доведе до звездна рокада в "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

Нов член на отбора на Платинените се сбогува с надпреварата в "Hell’s Kitchen". Гримьорът Кирил Гуцов показа сериозни колебания по време на напрегнатата вечерна резервация и беше елиминиран от кулинарното риалити. Припомняме, че първа от известните в тазгодишния сезон си тръгна Цвета Стратиева - Флора.

Като следващ гост в подкаста на шоуто, той признава, че изобщо не е очаквал да издържи дори ден в кулинарния формат. Смята за лично геройство, че не си е тръгнал първи. Най-трудна за него се оказва адаптацията към съжителството и напрежението между хората, а не самото готвене.

Кой грабна имунитета?

Вечерта предложи на звездните участници забавно съревнование и сблъсък с домашно приготвени палачинки. Златните грабнаха победата, а имунитетът тази седмица стана притежание на Славена Вътова. Незадоволителното представяне на Теодор-Чикагото пък му осигури първа среща с номинациите.

Последвалата вечерна резервация протече с поредица от обрати. Първоначални трудности от страна на Златните бяха умело овладени от отличничката Славена и верния ѝ помощник Евгени, което доведе до успешното издаване на всички поръчки.

Междувременно Чикагото, рапърът Тото и гримьорът Гуцов се превърнаха в основна причина за поредица от забавяния, върнати поръчки и преждевременно изгонване на Платинените от кухнята. Новата загуба принуди шеф Ангелов да направи ключова рокада и да премести композитора Евгени в техните редици.

