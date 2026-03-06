Новите пенсии в България: Разяснения какво се промени с пенсионните фондове

Назря моментът, нивата станаха непоносими - така Евелина Милтенова, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), коментира приетата окончателно пенсионна реформа, касаеща мултифондовете т.е. втората пенсия. Не може да има едно за всички - да се инвестира без да се обръща внимание кой какъв хоризонт има пред себе си, подчерта тя - ОЩЕ: Депутатите приеха историческата пенсионна реформа

С пенсионната реформа вече се формират нови три големи подфонда. Първият е за младите, 20 - 55 години, като там ще могат да се поемат повече рискове при инвестиции. Над 55 години допреди пенсия хорат влизат в балансиран фонд. Последният фонд - 3 години преди пенсия, идва третият фонд - там основната цел е да се съхрани вече спечеленото за пенсия.

До края на ноември всеки трябва да си избере подфонд - който не избере, ще бъде преразпределен по възраст. От 1 януари, 2027 година, новият модел трябва да стартира. Всяка година обаче всеки може да смени фонда си, да бъде консултиран от своето пенсионно дружество, поясни Милтенова пред БНТ.

Ако не въведем реформата, няма да имаме по-ефективно управление и по-висока доходност, подчерта Милтенова. За пръв път вече на всеки 6 месеца пенсионните дружества ще трябва да актуализират инвестиционната си стратегия, припомни тя една от спецификите на новия закон. Ще има и ежедневно следене на дружествата, те трябва да докладват пред Комисията по финансов надзор (КФН). И най-важното - ако инвестициите на някого се провалят, той ще си получи поне това, което е инвестирал плюс таксите за обслужване от съответното дружество.

И сега всеки ден всеки може да следи каква доходност е постигнал, както и как върви инвестиционната дейност на всяко пенсионно дружество. С въвеждането на реформата, с двоен размер ще се увеличи спестеното за втора пенсия, каза Милтенова, с уточнение, че държавната пенсия не се влияе от реформата и че изчисленията за "двойния размер" са правени при "малко по-високи средни заплати", а не осигуряване на минимална работна заплата. Все пак изчислението е - 490 евро месечно средно преди сегашната реформа, 800 евро след нея.

