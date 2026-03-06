Саботират удължителния закон за бюджета: ДБ с призив за държавническо поведение в парламента (ВИДЕО)

"Налице е саботаж от страна на бившето управляващо мнозинство по отношение на критично важния удаължителен закон. . Това коментира депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Мартин Димитров пред медиите в парламента. Припомняме, че в края на миналата година парламентът прие удължителен бюджет, но той важи до края на март 2026 г. и това налага приемането на нов, който трябва да бъде предложен от служебното правителство.

"Трябваше да има бюджетна комисия вчера, не я проведоха, можеше да има бюджетна комисия днес, не я проведоха. Няма насрочена и за следващата седмица. Освен това обясниха, че са обидени на сегашния финансов министър, който ги поканил на консултации в министерството. Това душевно ги наранило и това им попречило на приемането на удължителния закон", каза още Димитров.

Става въпрос за служебен бюджет

Мартин Димитров обясни, че удължителният закон е като служебен бюджет и гарантира плащането и функционирането на всички системи. "Да спрат със саботажите, да спрат си нтригите, да постъпят държавнически и такъв закон да бъде приет преди изтичането на края на мандата на това Народно събрание", добави Димитров.

Риск за превъоръжаването

"Има за съжаление токсични партии, около които трябва да се образува ядрен чадър", каза от своя страна лидерът на "Да, България".

Той обаче обърна внимание, че мнозинството в парламента създава огромен риск за превъоръжаването на армията по механизма SAFE.

Според него в основата на модела е Борисов - Пеевски.

Служебният регионален министър и Мирчев

Мирчев отговори и на появили се в публичното пространство слухове, че е оказвал натиск на подалата оставка регионална министърка.

"Г-жа Бонева е познавам от 2017 г. и тогава и за първи и последен път съм я срещал и съм разговарял с нея", каза Мирчев и отрече подобно нещо.