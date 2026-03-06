Омбудсманът отново пита за новата методика за изчисление на сградната инсталация

Омбудсманът Велислава Делчева за пореден път настоя за отговори по отношение на проблема с изчисляването на сградната инсталация.

Тя се обърна и към служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков с искане на информация има ли напредък и ако има – какъв е той, във връзка с изработването на новия начин за изчисляване на количеството енергия, отдадена от т.нар. сградна инсталация в сгради – етажна собственост.

Това е поредното писмо на омбудсмана по темата, след като и предишният управленски екип на ресорното министерство не представи нова методика за изчисление на сградната инсталация, съобщават от институцията.

Проблем с действаща формула

Повод за писмото на омбудсмана са многобройни жалби от граждани, които сигнализират за липсата на действаща формула за изчисляване на този компонент в сметките за отопление. Причината е, че изпълнението на формулата по Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, приложение към Наредбата са топлоснабдяването, е спряно от 12 септември 2025 г. с определение на тричленен състав на ВАС.

Омбудсманът посочва, че правните последици от спряното изпълнение на формулата все още не са уредени.

Следващото заседание на ВАС по делото е насрочено за 28 април 2026 г., а отчетният период за 2025-2026 г. приключва на 30 април 2026 г. След тази дата топлинните счетоводители следва да отчетат показанията на уредите в имотите на гражданите, да извършат дялово разпределение на топлинната енергия и да издадат годишните изравнителни сметки.

В писмото си Делчева подчертава, че стойността на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, представлява съществена част от сметките на домакинствата през есенно-зимния сезон и в много случаи е причина за формирането на необяснимо високи задължения към топлофикационните дружества. Затова правилата и параметрите, които министърът определя в наредбата за топлоснабдяването от Закона за енергетиката, имат висока социална значимост.

Омбудсманът заявява категорично становище, че редът и начинът за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, трябва да гарантира точно, ясно, прозрачно и справедливо отчитане на индивидуалното потребление на топлинна енергия във всеки имот в сградите – етажна собственост.

