Цената на природния газ в Европа пресече психологическа граница

06 март 2026, 11:42 часа 318 прочитания 0 коментара
Цената на природния газ в Европа падна под психологическата граница от 50 евро за мегаватчас днес. Априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия се търгуват за 49,850 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:00 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 59,800 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 50,331 евро за мегаватчас. 

Рязък скок в последните дни

Цената на природния газ скочи рязко след 27 февруари на фона на войната в Близкия изток, която предизвиква сериозни затруднения в доставките на петрол и газ.

Природният газ се продаваше на цена от 32 евро за мегаватчас на 27 февруари, на 2 март вече беше 45, а на 3 март достигна пика от 54 евро за мегаватчас. След това започна да се понижава слабо на ежедневна база.

"Газов хъб Балкан"

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 6 март, е 35,70 евро за мегаватчас.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 37,01 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 35,70 евро за мегаватчас.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
