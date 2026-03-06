Лайфстайл:

Енергийната ни помощ за Украйна: Едва 27 генератора от началото на войната, има и цяла година откази

06 март 2026, 11:44 часа 309 прочитания 0 коментара
Енергийната ни помощ за Украйна: Едва 27 генератора от началото на войната, има и цяла година откази

Международната помощ на България към Украйна по отношение на енергийните ресурси от началото на войната досега се изразява в 27 генератора и трансформатори за напрежение. Това става ясно от писмена информация на бившия енергиен министър Жечо Станков в последния ден от мандата на кабинета Желязков, показа справка на Actualno.com в регистрите на парламентарния контрол.

Оказва се, че от началото на военната инвазия на Русия са постъпили множество искания от украинската страна за оказване на хуманитарна и международна помощ, основно през външно министерство и чрез вербални ноти от украинското посолство. Всички искания своевременно са препращани към енергийните дружества, вкл. и дружествата в БЕХ. Според справката през декември 2022 г. сме предоставили дарение на електрически генератори като безвъзмездна хуманитарна помощ за културното дружество в Болград - 18 бр. трифазни и монофазни генератори.

Впоследствие по искане на Кировоградската организацията "Обединение на българите - Нашите хора" сме предоставили два монофазни генератора с мощност 3 kW, един трифазен генератор с мощност 6 kWh за потопяема помпа, както и една потопяема помпа тип ECV. В края на 2023 г. сме дарили на националната полиция на Украйна четири монофацни и два трифазни генератора по подписан договор за дарение с посолството.

Още: Гръцки данни за енергийните потоци: България, Гърция и Румъния са в неравностойно положение

Цяла година откази

Дотук общо 27 генератора, но любопитно в отговороа на енергийния министър по парламентарен контрол от депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, е друга информация:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"През 2024 г. в Министерство на енергетиката са постъпили няколко вербални ноти и писма от укранска страна с искания за предоставяне на енергийно оборудване, помощ за предприятия от горивно-енергийния комплекс, за здравни заведения, както и за участие във възстановителни дейности в засегнати райони, включително в Сумска област. Всички искания са изпратени до съответните енергийни дружества. В отговорите си от "Булгаргаз", "Булгартрансгаз", АЕЦ "Козлудуй", "Национална електрическа компания", "Електроенергийният системен оператор", "Мини Марица-изток" и БЕХ са заявили невъзможност за предоставяне на исканото оборудване, поради липса на свободни наличности или поради експлоатационна необходимост", видя още Actualno.com в отговора на министъра.

Още: Заради Украйна: Митовете за тока в България и инвестициите в далекопроводи

И още - по исканията за предоставяне на специфично високоволтово оборудване за енергийната инфраструктура на Украйна се установява, че в електроенергийната ни система не се експлоатират съоражения за напрежение 330 kV и 750 kV, поради което българските дружества не разполагат с компоненти, съвместими с тези напрежения.

Източник: Народно събрание

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Електроенергия електропреносна мрежа хуманитарна помощ война Украйна Украйна ток България Украйна авторски
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес