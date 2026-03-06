Енергийната ни помощ за Украйна: Едва 27 генератора от началото на войната, има и цяла година откази

Международната помощ на България към Украйна по отношение на енергийните ресурси от началото на войната досега се изразява в 27 генератора и трансформатори за напрежение. Това става ясно от писмена информация на бившия енергиен министър Жечо Станков в последния ден от мандата на кабинета Желязков, показа справка на Actualno.com в регистрите на парламентарния контрол.

Оказва се, че от началото на военната инвазия на Русия са постъпили множество искания от украинската страна за оказване на хуманитарна и международна помощ, основно през външно министерство и чрез вербални ноти от украинското посолство. Всички искания своевременно са препращани към енергийните дружества, вкл. и дружествата в БЕХ. Според справката през декември 2022 г. сме предоставили дарение на електрически генератори като безвъзмездна хуманитарна помощ за културното дружество в Болград - 18 бр. трифазни и монофазни генератори.

Впоследствие по искане на Кировоградската организацията "Обединение на българите - Нашите хора" сме предоставили два монофазни генератора с мощност 3 kW, един трифазен генератор с мощност 6 kWh за потопяема помпа, както и една потопяема помпа тип ECV. В края на 2023 г. сме дарили на националната полиция на Украйна четири монофацни и два трифазни генератора по подписан договор за дарение с посолството.

Цяла година откази

Дотук общо 27 генератора, но любопитно в отговороа на енергийния министър по парламентарен контрол от депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, е друга информация:

"През 2024 г. в Министерство на енергетиката са постъпили няколко вербални ноти и писма от укранска страна с искания за предоставяне на енергийно оборудване, помощ за предприятия от горивно-енергийния комплекс, за здравни заведения, както и за участие във възстановителни дейности в засегнати райони, включително в Сумска област. Всички искания са изпратени до съответните енергийни дружества. В отговорите си от "Булгаргаз", "Булгартрансгаз", АЕЦ "Козлудуй", "Национална електрическа компания", "Електроенергийният системен оператор", "Мини Марица-изток" и БЕХ са заявили невъзможност за предоставяне на исканото оборудване, поради липса на свободни наличности или поради експлоатационна необходимост", видя още Actualno.com в отговора на министъра.

И още - по исканията за предоставяне на специфично високоволтово оборудване за енергийната инфраструктура на Украйна се установява, че в електроенергийната ни система не се експлоатират съоражения за напрежение 330 kV и 750 kV, поради което българските дружества не разполагат с компоненти, съвместими с тези напрежения.

