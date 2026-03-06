"България да стане част от "френския ядрен чадър": ДСБ искат КСНС по темата, на който да бъде и Радев (ВИДЕО)

"Демократи за силна България", които са част от коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" настояват за Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова във връзка с предложението на френския президент Еманюел Макрон за "ядрен чадър" предвид ескалацията в Близкия изток. От ДСБ искат да се търси национален консенсус по тази тема, затова призовават Йотова да покани партията на Румен Радев на този КСНС.

Радан Кънев отрече това да е протегната ръка към Радев, като обърна внимание, че и преди е имало такъв прецедент с Реформаторския блок.

"Смятам, че би било добре президентът Йотова да свика КСНС да се търси решение дали Бъгария има интерес, има интерес смятаме ние. Той обяви 7 държави, които вече са в разговори, сред тях е нашата съседка Гърция и обяви инициативата за отворена към други европейски държави", каза Кънев и посочи, че е добре тази инициатива да достигне до Черноморския басейн.

ДСБ с идея за ситуационен център

ДСБ лмансираха и идея за създаване на ситуационен център във връзка с ескалацията в Близкия изток.

"Вчера имаше заседание на Съвета по сигурността. Това е експертен консултативен орган към Министерския съвет във връзка с това, че Министерският съвет съгласно Конституцията отговаря за обществения ред и сигурността в страната. Би било полезно за държавата, вземайки предвид практика, която има предни периоди на България, когато беше Югославската криза, в правителството на Иван Костов беше създаден ситуационен център към Съвета по сигурността", заяви още Атанасов. ОЩЕ: Наша съседка може да отиде под френския „ядрен чадър“