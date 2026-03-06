Правителството на Гюров:

"България да стане част от "френския ядрен чадър": ДСБ искат КСНС по темата, на който да бъде и Радев (ВИДЕО)

06 март 2026, 11:16 часа 270 прочитания 0 коментара
"България да стане част от "френския ядрен чадър": ДСБ искат КСНС по темата, на който да бъде и Радев (ВИДЕО)
"Демократи за силна България", които са част от  коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" настояват за Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова във връзка с предложението на френския президент Еманюел Макрон за "ядрен чадър" предвид ескалацията в Близкия изток. От ДСБ искат да се търси национален консенсус по тази тема, затова призовават Йотова да покани партията на Румен Радев на този КСНС. 
Радан Кънев отрече това да е протегната ръка към Радев, като обърна внимание, че и преди е имало такъв прецедент с Реформаторския блок. 
"Смятам, че би било добре президентът Йотова да свика КСНС да се търси решение дали Бъгария има интерес, има интерес смятаме ние. Той обяви 7 държави, които вече са в разговори, сред тях е нашата съседка Гърция и обяви инициативата за отворена към други европейски държави", каза Кънев и посочи, че е добре тази инициатива да достигне до Черноморския басейн.

ДСБ с идея за ситуационен център

ДСБ лмансираха и идея за създаване на ситуационен център във връзка с ескалацията в Близкия изток. 
"Вчера имаше заседание на Съвета по сигурността. Това е експертен консултативен орган към Министерския съвет във връзка с това, че Министерският съвет съгласно Конституцията отговаря за обществения ред и сигурността в страната. Би било полезно за държавата, вземайки предвид практика, която има предни периоди на България, когато беше Югославската криза, в правителството на Иван Костов беше създаден ситуационен център към Съвета по сигурността", заяви още Атанасов. ОЩЕ: Наша съседка може да отиде под френския „ядрен чадър“
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Близък изток Атанас Атанасов ДСБ ядрено оръжие Радан Кънев война Иран 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес