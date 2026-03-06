Слот разкри какви са целите пред Ливърпул и кога се завръща контузена звезда

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

06 март 2026
Арне Слот със сигурност не си е представял вторият му сезон начело на Ливърпул да изглежда по този начин – особено след като спечели титлата във Висшата лига в първата си година на „Анфийлд“. Във вторник, на 3 март, „червените“ загубиха с 1:2 от последния в класирането Уулвърхямптън. Днес, на 6 март, Ливърпул отново се изправя срещу „вълците“, този път в ФА къп. Арне Слот даде пресконференция преди мача, в която обяви целите на отбора до края на сезона.

Арне Слот: „Може да е съвпадение“

Първо нидерландският специалист се съгласи с критиките на капитана на отбора Върджил ван Дайк: „Бавни и предвидими са думи, които мога да разбера защо Ван Дайк използва“. Но Слот допълни и още: „Голът, който получихме, дори не беше от положение, а това ни се случи много пъти този сезон. Това, че се случва в добавеното време, може да е съвпадение, но се случи толкова пъти. Допуснахме едно положение, а получихме два гола“.

Флориан Вирц

„В другите два турнира сме в борбата и ще се опитаме да ги спечелим“

След това Арне Слот говори и за целите на Ливърпул: „Всеки мач за нас е много важен и всеки турнир. Миналия сезон опитахме да спечелим четири трофея, както и този, но в два вече нямаме шансове: Висшата лига и Купата на лигата. В другите два сме в борбата и ще се опитаме да ги спечелим, както винаги при нашия клуб. Това е голям мач за нас“. Нидерландецът разкри и кога ще се завърне контузеният Флориан Вирц: „Той тренира в час от заниманието с отбора вчера. Той направи следващата стъпка във възстановяването си. Ще видим за утре, но няколко минути игра е най-добрият сценарий“.

Николай Илиев
Николай Илиев
