Разговорите за минималната заплата през 2027: Промяна в последния момент

Утре - 21 август - правителството, синдикатите и работодателите трябва да постигнат решение за минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г. Това бе планирано да се случи още днес, но в последния момент дискусиите бяха прехвърлени за петък - тогава ще се събере работната група, обсъждаща новата формула за МРЗ. Минималната заплата през 2027 г. ще бъде между 620,20 евро, колкото е в момента, и максимум 667 евро, стана ясно от думите на Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пред "Нова телевизия" във вторник.

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Противоречия

"Механизмът, който беше договорен вчера (в понеделник - бел. ред.) за определяне на минималната работна заплата, определя диапазон за договаряне за 2027 г. между 620,20 и 667 евро. Социалните партньори ще имат възможност в този диапазон да изложат своите аргументи и да защитят конкретно число", бяха точните думи на изпълнителния директор на АИКБ.

В същото време от "Продължаваме промяната" изчислиха, че по действащата в Кодекса на труда формула минималната заплата от 1 януари 2027 г. щеше да бъде 690,44 евро - тоест повече, отколкото ще е по вече договорените нови критерии. "Излязоха данните на Националния статистически институт (НСИ) за средната работна заплата за второто тримесечие. Ако мнозинството на Румен Радев не беше отменило формулата за минимална работна заплата, бизнесът и българските граждани вече щяха да знаят, че минималната работна заплата за 2027 г. щеше да бъде 690,44 евро", обяви лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев.

Снимка: Министерство на финансите

Средната месечна брутна работна заплата e 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г., като се увеличава спрямо първото тримесечие на годината с 2,6%, обявиха от Националния статистически институт.

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Новите критерии

След няколкочасови преговори между синдикати, работодатели и правителството, проведени по-рано, финансовото министерство съобщи, че е постигната рамка за нов механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение за страната. Кабинетът ще определя горна граница на минималната заплата за следващата година по формула, в която ще се използва промяната в четири индикатора:

Индекс на цените на малката потребителска кошница ;

Брутна медианна работна заплата;

Брутна средна работна заплата;

Брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години.

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Долната граница ще е текущото ниво на минималното възнаграждение. Адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години. Някои от данните обаче се обобщават на 4 години и това е един от проблемите, които синдикатите виждат в новия механизъм за изчисляване на минималната заплата.

Днес НСИ трябваше да представи на участниците в преговорите още данни, за да стане ясна горната граница на минималната работна заплата за 2027 г. Разговорите обаче са преместени за утре.

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