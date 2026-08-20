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Курсът на еврото не спира да чупи рекорди

20 август 2026, 9:36 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Курсът на еврото не спира да чупи рекорди

Откакто на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, курсът не спира да бележи най-високи равнища за 30-дневен период, дори и за по-голям. На 17 август единната европейска валута регистрира пак най-високо равнище за последния месец, след което смени няколко пъти посоката, за да стигне до курс, невиждан от 16 юни насам, когато се равняваше на над 1,16 долара. А днес еврото е със стойности, които не са били наблюдавани от 13 май - тогава валутата се равняваше на 1,171 долара.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 20 август, за 1,1678 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е над последното отчетено ниво в сряда.

Още: От два месеца не е имало такъв курс на еврото спрямо долара

Европейската централна банка определи на 19 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1605 щатски долара спрямо 1,1576 на 18 август.

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Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1678 спрямо долара, а преди това - на 19 август - 1,1677 спрямо щатската валута.

Още: Радар за икономика: Най-важните новини на 19 август 2026 г.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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