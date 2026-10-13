Еврото стигна курс, какъвто не е записвало от май 2025 г. насам

Откакто на 7 октомври еврото падна до 1,1197 щатски долара, записвайки антирекорд за последната около година и половина, то се отлепи от дъното, но не успя да превърне посоката нагоре в тенденция. Напротив, на 12 октомври единната европейска валута слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам. Тогава курсът беше 1,1149, а вчера падна до 1,1154 спрямо американската валута. Днес еврото отваря с по-добри показатели, но тепърва ще се наблюдава как курсът ще се развие в течение на деня на фона на настоящата нестабилност.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 13 октомври, за 1,1182 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,25% над последното отчетено ниво в понеделник.

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Европейската централна банка определи на 12 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1181 щатски долара.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 октомври, когато слезе на ниво 1,1154.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 14 септември - 1,1549 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 12 октомври - 1,1154.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.