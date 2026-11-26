Лидерите на Европейския съюз се готвят за ожесточена битка относно следващия 7-годишен бюджет на блока - многогодишната финансова рамка за 2028-2034 г., като в четвъртък, 26 ноември, се събират в Брюксел за среща на върха. Никое от съперничещите си по основните теми правителства не очаква обаче да се стигне до споразумение. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща се опитва да събере подкрепа за своето предложение за бюджет, което беше представено в събота и предвижда допълнителни съкращения в размер на 44 милиарда евро спрямо предишния план.

Още: "По-слаб ЕС": Евродепутатите попиляха идеите на Съвета за следващия голям бюджет

В четвъртък по обяд всички лидери ще обсъдят бюджета на ЕС и заем от 45 млрд. евро за Украйна, след което по-късно през деня ще проведат няколкочасови срещи в по-малки групи или на четири очи.

Ще се съберат отново в четвъртък вечерта, за да видят дали дискусиите са им помогнали да постигнат напредък, но не се очаква споразумение преди последната среща на върха за годината, която започва на 17 декември.

„Европа не може да изисква повече от себе си, като в същото време избира да инвестира по-малко. Не може да има силна Европа със слаб европейски бюджет", заяви гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис в изявление от кабинета си в сряда вечерта.

Десетки дипломати, подготвящи се за срещата на върха, казват, че очакват остри сблъсъци и напрежение сред лидерите, които са дали да се разбере, че не са склонни да правят компромиси на този етап от преговорите, съобщава Politico. Твърди се, че Антонио Коща знае, че вероятно се нуждае от една неуспешна среща на Европейския съвет, преди да може да има успешна през декември.

Още: Близо 200 милиарда евро след нощен маратон в Брюксел: За какво ще отиде бюджетът на ЕС за 2027 г.?

Ето и темите, които ще обсъждат евролидерите:

1. Действителният размер на бюджета

Това е най-важната битка. Блок от северни държави, включително Германия и Нидерландия, настоява за по-малък бюджет, насочен към „съвременни“ приоритети като отбрана и конкурентоспособност. Те са предизвикани от съперничещ лагер от правителства от южната и източната част на Европа, включително Италия и Полша, които изискват ЕС да харчи повече и да запази фокуса си върху това, за което блокът традиционно е давал средства - за селското стопанство и по-бедните региони.

Напрежението е толкова голямо, че правителствата в ЕС дори не могат да се споразумеят колко по-голям е предложеният бюджет в сравнение с настоящия.

Снимка: Урсула фон дер Лайен, официален профил в X

Докато германският канцлер Фридрих Мерц твърди, че предложението на Коща е с 40% по-високо от последния седемгодишен бюджет, договорен през 2020 г., правителствата от противоположния лагер заявяват, че това пренебрегва ръста на инфлацията и изплащането на дълговете на ЕС, натрупани след пандемията от COVID-19, които поглъщат около 10% от общата сума.

Още: Фицо замеси и България в закана към Мерц заради бюджета на ЕС и още пари за Украйна (ВИДЕО)

„Някои продължават да твърдят, че бюджетът все пак се увеличава в сравнение с настоящата многогодишна финансова рамка“, заяви в сряда пред Европейския парламент комисарят по бюджета на ЕС Пьотр Серафин. „Но това е само защото не отчитат инфлацията - а това просто не е убедително".

Премиерът Румен Радев обяви от Брюксел, че България подкрепя предложенията за съкращения на Антонио Коща и че така бюджетът ще е в плюс за страната ни

2. Защита на земеделските стопани

Досега земеделските стопани бяха сред малкото заинтересовани страни, които бяха защитени от опитите за съкращаване на бюджета, но това все още не е достатъчно за Франция, където има мощно земеделско лоби и предстоят президентски избори през април и май, като в проучванията води кандидатката от крайната десница Марин льо Пен.

Последният проектобюджет предвижда до 297 милиарда евро директни плащания за земеделските стопани за периода от 2028 до 2034 г.

Президентът Еманюел Макрон настоява тази сума да бъде защитена в по-голяма степен – от 80% на 90%, което предизвиква недоволство у редица други държави.

Още: Не може по-малко пари за сближаване и селскостопанска политика: България е заедно с 16 държави против Германия и скандинавските страни

„Франция също трябва да е в състояние да прави компромиси. Те смятат, че правят услуга на всички, ако се съгласят, затова искат всичките им приоритети да бъдат взети под внимание", посочва неназован дипломат от ЕС.

3. Нови данъци

Антонио Коща е изправен пред трудна битка, за да убеди 27-те лидери на блока да подкрепят нови данъци на ниво ЕС, които да подсилят бюджета и да намалят преките вноски към Брюксел от националните правителства.

Последната предложена инициатива предвижда пет нови данъка, които да генерират 60 милиарда евро годишно. Но предвид деликатния характер на придобиването на нови данъчни правомощия от страна на ЕС, лидерите няма да дадат одобрение, докато не бъде финализирано цялостното споразумение за бюджета.

Още: Google да пълни бюджета на ЕС: Предложение от Франция

Всяко правителство иска да се отърве от данъка, който би го засегнал непропорционално. Полша се противопоставя на използването на приходите от схемата за търговия с емисии за налагане на санкции на замърсяващи фирми. Люксембург възразява срещу насочването на приходите от данъка върху тютюна. Ирландия е скептична по отношение на налагането на такса върху технологичните гиганти заради опасения, че това ще предизвика ответни мерки от страна на САЩ.

4. Заемът за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц използва бюджета като лост за натиск върху четири държави - Унгария, Словакия, Чехия и България - да помогнат за покриване на разходите по нов заем от 45 млрд. евро, който да се отпусне на Украйна. Берлин, който плаща около една четвърт от общия бюджет на ЕС, заплаши да намали значително вноските си, ако тези страни откажат да съдействат.

Снимка: Министерски съвет

Но зад затворени врата Унгария, Чехия и България са склонни да допринесат за заема, докато словашкият министър-председател Роберт Фицо е по-нерешителен, казват двама дипломати от ЕС, запознати с хода на преговорите, цитирани от Politico.

Още: Европейската комисия предлага Украйна да получи нов заем от 45 млрд. евро

Едно възможно решение би могло да включва покриване на пари по заема за финансиране на Украйна, които не са предназначени за военни разходи, заявява неназован български представител пред брюкселската медия.

Припомняме, че Европейската комисия предложи европейските държави да могат да участват по избор в заема - или във финансирането на украинската отбрана, или за покриване на други невоенни разходи. България, под ръководството на премиера Румен Радев, е твърдо против военната помощ за защитаващата се от Русия страна. Кабинетът му вече спря изпращането на оръжия от резервите на българската армия, макар продажбите от военнопромишления комплекс да продължават, конкретно през трети страни.

Повечето държави обаче отхвърлят идеята, изтъкната от цитирания български представител. „В Европа няма такова меню, от което да избираш какво да платиш и какво не“, посочил е високопоставен дипломат от ЕС.

По-късно и премиерът Румен Радев коментира темата широко: Радев: Ако ЕС раздели заема за Украйна на две, ще участваме. Искаме ясна сума за Черно море.

5. Европейски приоритет

Еманюел Макрон води последна битка, за да изключи фирмите извън ЕС от финансирането в областта на отбраната по новия бюджет, след като Антонио Коща предложи да се даде достъп на компании от съюзнически държави, включително Великобритания, Канада, Норвегия и Украйна, но изключи САЩ.

Макар този компромис да е приемлив за повечето правителства, той все още не е достатъчен за френския държавен глава, който иска да повдигне въпроса по време на срещата на върха, казва дипломат от ЕС.

От друга страна, Румъния настоява за обратното. Тя иска американските оръжейни компании да получат по-голям достъп до европейския пазар.

„Имаме нужда от американската технология в Европа и от моя гледна точка, трябва да намерим начини за сътрудничество и за осигуряване на американско присъствие“, заяви румънският министър на отбраната Щефан-Раду Опреа пред Politico.

Още: Държавите, даващи на ЕС повече, отколкото вземат, скочиха срещу новия голям бюджет