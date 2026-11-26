От Брюксел премиерът Румен Радев остро разкритикува препоръката на Европейската комисия на страната ни да бъде наложена финансова санкция от около 25 млн. евро заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит. Глобата се равнява на 0,02% от брутния вътрешен продукт (БВП) и е свързана с неизпълнението на препоръките по процедурата за прекомерен дефицит. Окончателното решение трябва да бъде взето от съвета на финансовите министри от ЕС на 11 декември.

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България е заварила първа новите правила

На въпрос дали има политически причини, заради които точно България е санкционирана, Радев отвърна пред медиите: "Не, аз виждам чисто процедурни причини, защото за първи път има промяна в правилата на санкциониране и за първи път това се случва, когато идва българският бюджет. Това не е стандартен бюджет – той дойде в месец август, ние така заварихме промяната в политическата ситуация (...) За първи път нашият бюджет срещна промяна в правилата – глобите вече са по-големи, над 10 пъти по-големи, и много държави с прекомерен дефицит бяха санкционирани по старата процедура. Понеже тя е с голям таван на глобите, никога не се е стигало до реално глобяване. Сега таванът е много нисък – 0,02% (от БВП - бел. ред.), но ние се явяваме първата държава, която вече идва със свръхдефицит по тези нови правила".

"Тази глоба е символична във финансово отношение, но е репутационна и с голям ентусиазъм се използва от опозицията в София, която всъщност е причината да стигнем дотук. Този свръхдефицит не идва изведнъж през месец май, той е трупан в предишни години", категоричен е премиерът.

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Снимка: БГНЕС

На въпрос защо Франция, Белгия, Испания, Италия и други страни с проблеми с бюджетния дефицит не са санкционирани, той отвърна: "Защото ние сега се появяваме с нашия бюджет. Кога дойде бюджетът? По средата на годината. Това е бюджетът за 2026 г. Но нека уточним, че ЕК дава положителна оценка за нашите мерки за бюджет 2027. Тази оценка е насърчителна – че България съществено започва да намалява своя дефицит. А че е несправедливо, несправедливо е, защото ние сме с най-голям градиент на намаляване на дефицита – от 2026 за 2027 г., и аз очаквам тук да има разум, защото трябва да бъдем поощрени, че намаляваме дефицита, докато има други държави, които са с прекомерен дефицит и не успяват да го намаляват. За тях процедурата ще бъде задействана догодина. Несправедливо е, да", повтори Румен Радев.

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Препоръка от Румен Радев ЕК да си оправи анализите

Той попита как така Европейската комисия сега изведнъж е установила, че България е с такъв свръхдефицит. "Как така установи, че имаме макроикономически дисбаланси? Те не стават за 3 или 6 месеца, те се трупат в продължение на години. Как така България изведнъж – април и май миналата година – си снижи инфлацията, колкото да излезе конвергентният доклад ("зелената светлина" за влизане в еврозоната - бел. ред.), и после пак се качи? Тук ЕК трябва да си направи анализ на своите способности да оценява реалистично финансовата ситуация в държавите членки. Ако тя не го направи, ще означава, че има политически мотиви, а не икономически, за нашето приемане в еврозоната", отправи атака срещу изпълнителния орган на ЕС премиерът.

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Европейската комисия е длъжна единствено да следи дали подадените от правителствата бюджетни отчети влизат в рамките на 3-те процента от БВП дефицит - нещо, което не е факт нито в бюджета за 2026, нито в този за 2027, изготвени от финансовото министерство в правителството на Румен Радев.

Попитан дали може да има спиране на еврофондове заради глобата, министър-председателят повтори, че няма такава възможност. "В никакъв случай няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни се спрат европейските средства и плащанията по ПВУ. Категорично няма да се случи, защото България изпълнява много ясно и стриктно паричната политика", каза той.

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