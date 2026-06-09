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Курсът на еврото към долара остава на нива, невиждани от месеци

09 юни 2026, 9:27 часа 769 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Курсът на еврото към долара остава на нива, невиждани от месеци

Курсът на еврото спрямо щатския долар остава дълбоко под границата от 1,16 към американската валута, нещо невиждано т месеци. Това се случва в седмицата, в която Европейската централна банка ще решава за лихвените проценти. Като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, заради силната американска валута и също така притисната от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1544 долара или близо до нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,154 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 8 юни, когато беше на ниво 1,1508 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от10 юни 2025, когато беше 1,1426 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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