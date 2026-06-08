Десет големи банки в Румъния отнесоха глоба от 710 милиона евро

Румънският Съвет за конкуренцията санкционира десет големи банки в страната с глоба на обща стойност 3,73 милиарда леи (710 милиона евро) за манипулиране на междубанковия лихвен процент РОБОР (ROBOR). Това е референтният лихвен процес на междубанковия пазар, който влияе върху изчислението на лихвите по кредитите за физически и юридически лица, включително и за държавните институции и компании. Според съвета десетте банки са нарушили нормите на конкуренцията чрез "координирано поведение в рамките на процедурата по определяне на РОБОР", нарушавайки по този начин както закона за конкуренцията, така и Договора за функционирането на ЕС.

Те имат на разположение 60 дни, за да представят планове за мерки, които ще премахнат противоконкурентните практики. Тези планове трябва да бъдат одобрени от Съвета за конкуренцията, съобщи телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Списъкът включва Румънската търговска банка (Banca Comercială Română), БеРеДе-Груп Сосиете Женерал (BRD-Groupe Société Générale), Банка Трансилвания (Banca Transilvania), АйЕнДжи Банк (ING Bank), Райфайзен Банк (Raiffeisen Bank), Ексим-Румънска банка (Exim Banca Românească), ЧЕК Банк (CEC Bank), УниКредит Банк (UniCredit Bank) и други, а глобите варират между 875,74 милиона леи и 28,1 милиона леи.

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При разследването е установено, че банките са координирали действията си чрез обмен на поверителни и стратегически информации.

Решението за налагане на санкциите може да бъде обжалвано в срок от 30 дни в Апелативния съд. Решенията на съвета подлежат на изпълнение, а наложените глоби представляват приход към държавния бюджет, отбелязва телевизията. Сайтът Хотнюз от своя страна определя наложените глоби като "рекордни".

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