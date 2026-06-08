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Край на спокойствието: Рязка промяна в курса на еврото

08 юни 2026, 9:27 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Край на спокойствието: Рязка промяна в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя рязка промяна, като слезе дълбоко под границата от 1,16 към американската валута, в седмицата, когато Европейската централна банка ще решава за лихвените проценти. Като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, невиждани от около месец, заради силната американска валута и също така притисната от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,152 долара или под нивото от петък, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,164 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 8 юни, когато беше на ниво 1,1511 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 8 юни 2025, когато беше 1,1395 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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