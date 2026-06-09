SOFIX се нареди сред най-печелившите борсови индекси в региона

Българският капиталов пазар привлича все по-голямо внимание от инвеститорите през 2026 г., показва нов анализ на Freedom24. От началото на годината Българската фондова борса (БФБ) отчита рязък ръст на оборота, търговската активност и участието на чуждестранни инвеститори. В същото време SOFIX се нарежда сред най-добре представящите се борсови индекси в региона. Само през януари 2026 г. оборотът на БФБ надхвърля 45 млн. евро, което е увеличение от 2,6 пъти спрямо същия месец на предходната година. Броят на сделките нараства с близо 180% на годишна база до 16 442.

Най-високо ниво от 2008 г. насам.

SOFIX поскъпва с близо 19% през месеца и се нарежда сред най-печелившите борсови индекси в света за периода. Ръстът идва след силна 2025 г., когато индексът се повиши с 29,5% и достигна най-високото си ниво на затваряне от 2008 г. насам.

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Според данни на CEIC, международна база данни за икономически и финансови показатели, SOFIX приключва 2025 г. на ниво от 1156,43 пункта. Към началото на юни 2026 г. индексът остава около 1200 пункта и се търгува значително над нивата си отпреди година въпреки повишената волатилност на глобалните пазари и геополитическото напрежение в Близкия изток.

Рязкото оживление на пазара отразява подобряващите се нагласи към българските акции и нарастващия интерес към местния капиталов пазар. Най-силен ръст на активността се наблюдава при компаниите от банковия, технологичния и холдинговия сектор – сегменти, които традиционно реагират най-силно на промените във възприемания риск на страната и движението на чуждестранния капитал.

Пазарната динамика се ускорява още в началото на 2026 г. През първата търговска седмица на януари оборотът на БФБ нараства със 184% на годишна база, а броят на сделките – със 112,79%. Само за пет търговски сесии SOFIX се покачва от 1156,43 до 1323,06 пункта, което представлява ръст от 14,41%.

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Настоящият възход се основава на няколко години на подобряващи се макроикономически показатели, растяща инвеститорска активност и постепенно повишаваща се ликвидност.

Възходящият тренд започна още през 2025 г.

Силното представяне на пазара през първите месеци на 2026 г. не е изолиран феномен. Българският капиталов пазар навлезе във фаза на ускорен растеж още през 2025 г.

SOFIX се повиши с 29,5% през 2025 г. и завърши годината на ниво от 1156,43 пункта – най-високото му затваряне от 2008 г. насам. За сравнение, S&P 500 нарасна с приблизително 17% през същия период, германският DAX добави около 22%, а STOXX Europe 600 – приблизително 16%. Ръстът беше подкрепен от подобряващите се инвеститорски нагласи, по-високата активност на борсата и устойчивия интерес към българските компании с експортна ориентация.

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Силното представяне на SOFIX е съпроводено от устойчиво подобрение на ликвидността и инвеститорската активност. Данните на БФБ показват, че обемите на търговия и броят на сделките започват да нарастват още през 2025 г. и продължават възходящата си тенденция през първите месеци на 2026 г.

Според официалната статистика на БФБ SOFIX се повишава със 7,8% през четвъртото тримесечие на 2025 г. и добавя още 5,5% през първото тримесечие на 2026 г., като се покачва от 1072 до 1220 пункта за по-малко от шест месеца.

Положителната динамика не се ограничава само до SOFIX. Индексите BG BX40 и BG TR30 също отбелязват ръст през периода, което подсказва по-широк интерес към българските акции.

Въпреки по-волатилната международна среда, към началото на юни 2026 г. SOFIX остава около 1200 пункта – значително над нивото си отпреди година и сред най-добре представящите се борсови индекси в региона.

Участието на чуждестранни инвеститори на българския пазар се увеличава

Един от най-силните сигнали за развитието на пазара през последните месеци е ускоряването на чуждестранното участие. Според данни на БФБ общият брой инвеститори се увеличава с приблизително 30% през януари 2026 г. спрямо същия месец година по-рано. Броят на новите чуждестранни инвеститори нараства с още по-впечатляващите 64%.

Тенденцията показва, че след години на ограничена международна видимост българските акции постепенно попадат във фокуса на глобалните инвеститори.

„Международните инвеститори започват да разглеждат българските акции по различен начин – подкрепени от подобряващата се ликвидност, по-високата пазарна активност и стабилните макроикономически показатели. С нарастването на видимостта на българския пазар местните компании постепенно стават част от по-широкия европейски инвестиционен разговор“, коментира Александър Буюкли, директор на Freedom24 България (обвързан агент на Freedom Finance Europe Ltd.).

Въпреки засиления чуждестранен интерес местните инвеститори продължават да доминират пазара. По оценки на БФБ около 90% от инвеститорите са български физически лица, които формират приблизително 80% от общия оборот.

Въпреки силното рали през 2025 г. и началото на 2026 г., българските акции продължават да се търгуват със значителен дисконт спрямо по-широките европейски пазари.

Според данни на БФБ, компаниите в състава на SOFIX се оценяват на приблизително 8 пъти печалбата си, докато за по-широкия европейски пазар този показател е около 18–20 пъти очакваната печалба.

Тази разлика може постепенно да се свие, ако притокът на чуждестранен капитал продължи и ликвидността на пазара се подобрява. Докладът прави паралел с Хърватия, където приемането на еврото през 2023 г. беше последвано от по-силна активност на чуждестранните инвеститори, подобрена ликвидност и по-висока видимост на капиталовия пазар. Според анализа това е пример как по-малките регионални пазари могат постепенно да бъдат преоценени с увеличаването на международното инвеститорско участие.