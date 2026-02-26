Окупираха му вратата: Сарафов не може да влезе в кабинета на главния прокурор (ВИДЕО)

Протестиращи срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов блокираха вратата на кабинета му в Съдебната палата в София. Акцията е на "Правосъдие за всеки" и "БОЕЦ".

По-рано тази сутрин протестиращите се събраха под прозорците на сградата на ВСС, където кадровиците обсъждат смяната на Сарафов и избор на прокурор, който да заеме неговата длъжност, припомни БГНЕС.

Още: СарафOFF: Пореден протест пред Съдебната палата поиска отстраняването на и.ф. главния прокурор (ВИДЕО)

"Оставка", "Сарафов вън", "Сарафов в затвора", скандират протестиращите в Съдебната палата.

Привърженици на "БОЕЦ" поискаха Сарафов да подаде оставка, като му дадоха времеви интервал от 5 минути да направи това.

Още: Съдия Атанаска Дишева: Този и.ф. главен прокурор не се справя, ВСС да обясни защо Сарафов е изключителен

"Почти съм сигурен, че Сарафов не е в кабинета си, или поне е изчезнал с вътрешния асансьор, той няма смелост да се изправи срещу нас, няма смелост да седи в кабинета си", съобщи Георги Георгиев от БОЕЦ.

Протестиращите се опитаха да нахлуят в кабинета с думите "граждански арест", но срещнаха сериозен отпор от кордона с полицаи.

Още: Сарафов не разбра вълшебната думичка: Плевнелиев за каците с мед и служебния кабинет