Швейцария ще гласува на референдум дали да впише парите в брой в конституцията

Швейцария се готви да проведе на 8 март референдум за ратифициране на статута на парите в конституцията.

Въпреки продължаващия ръст на цифровите плащания в страната, швейцарците ще гласуват за вписването в основния закон на използването на парите в брой.

Според социологически проучвания около 60% от имащите право на глас подкрепят идеята.

Още: Швейцария продължава работа по сделката за митата със САЩ

Решение въпреки цифровите плащания

Инициативата има за цел да официализира в конституцията наличието на пари в брой, както и да дефинира изрично швейцарския франк като валута на Швейцария. Предложението е федералното правителство да бъде задължено гарантира, че винаги е в обращение ще има достатъчно количество монети и банкноти. Освен това, замяната на швейцарския франк с друга валута трябва да е възможна само със съгласието на народа и кантоните.

Според Bloomberg Швейцария най-вероятно ще включи употребата на физически пари - монети и банкноти, в конституцията си. Това отразява общественото мнение, че парите в брой трябва да продължат да играят роля, дори когато обществото бързо преминава към цифрови плащания.

Две анкети, проведени от обществената телевизия SRG и медийната група Tamedia/20 Minuten, показват, че приблизително 60% от имащите право на глас са подкрепили идеята преди референдума на 8 март.

Още: Швейцария планира лимит на населението

Швейцарците отдавна са известни като общество с по-голям афинитет към физически разплащателни средства в сравнение с други страни, въпреки че употребата на пари в брой е намаляла чувствително през последното десетилетие.

Източник: iStock

През 2024 г. дебитните карти задминаха банкнотите и монетите, превръщайки се в най-използвания метод на плащане за първи път в историята на страната, сочи проучване на Швейцарската централна банка.

"Свобода, независимост и сигурност"

На референдума гражданите ще избират между предложение на гражданска инициатива и алтернативно предложение на правителството. И двата подхода се обединяват около включването на парите в брой в конституцията, като се различават само по няколко детайла. По предварителни данни предложението на правителството получава малко по-голяма подкрепа.

Още: Инфлацията в Швейцария се повиши за първи път от шест месеца

Ричард Колер, президент на "Швейцарското движение за свобода", вярва, че парите в брой са форма на свобода, независимост и сигурност.

"Първо, те предлагат сигурност срещу потенциален хаос, причинен от компютърни и интернет сривове или хакерски атаки. Парите в брой са от решаващо значение и за възрастните хора, както и за всеки, който чисто философски се противопоставя на цифровите технологии", убеден е той.

От движението също така се надяват, че запазването на парите в брой ще предотврати "постоянното следене на нашите разходи и финансови дейности".